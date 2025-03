SpaceX. Nuova esplosione in volo per la capsula di Starship. Detriti in mare, scie luminose sulle Bahamas

AgenPress – La capsula di Starship è esplosa in volo nell’ottavo test. Lo rende noto l’azienda SpaceX di Elon Musk, che in un post su X scrive che poco dopo avere acceso i motori, una volta sganciato dal razzo Super Heavy, “il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso”. Sempre sulla piattaforma X, intanto, cominciano a essere pubblicate immagini di probabili detriti della capsula sul mare, nell’area delle Bahamas.

I rottami sono stati visti scorrere dal cielo sopra la Florida. SpaceX ha poi confermato che la navicella si è rotta. “Durante la fase di ascesa di Starship, il veicolo ha subito una rapida disassemblazione non programmata e il contatto è stato perso”, spiega su X. “Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con le autorità di sicurezza per attuare le risposte di emergenza pianificate in anticipo”.

“Analizzeremo i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale. Come sempre, il successo deriva da ciò che impariamo, e il volo di oggi fornirà ulteriori lezioni per migliorare l’affidabilità di Starship”, si legge nel post.

L’azienda aggiunge che è “immediatamente iniziato il coordinamento con i responsabili della sicurezza per mettere in atto le risposte di emergenza previste” e che i dati del test di volo saranno esaminati “per comprendere meglio la causa” di quanto è accaduto. “Come sempre il successo deriva da ciò che impariamo e il volo di oggi offrirà ulteriori lezioni per migliorare l’affidabilità di Starship”.

Esplosioni come quella della notte scorsa non sono le prime: SpaceX sviluppa i suoi razzi a piena velocità e fa affidamento su più lanci di prototipi per correggere rapidamente i problemi riscontrati in situazioni di volo reali, anche se ciò significa aumentare il numero di distruzioni.