Usa. Trump sta valutando di sanzionare la Russia perché sta “letteralmente martellando” l’Ucraina

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato che sta valutando l’ipotesi di imporre sanzioni bancarie e tariffe drastiche alla Russia fino a quando non ci saranno un cessate il fuoco e un accordo di pace.

Secondo Trump, la sua affermazione si basa sul fatto che la Russia “sta letteralmente ‘martellando’ l’Ucraina sul campo di battaglia”, un possibile riferimento ai recenti progressi della Russia nell’Oblast di Kursk o al massiccio attacco missilistico e con droni contro l’Ucraina del 7 marzo.

“Dato che in questo momento la Russia sta letteralmente ‘martellando’ l’Ucraina sul campo di battaglia, sto seriamente prendendo in considerazione sanzioni bancarie su larga scala, sanzioni e tariffe sulla Russia fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace”, ha scritto Trump sulla piattaforma social Truth.

“A Russia e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi. Grazie!”

Le forze russe hanno compiuto uno sfondamento a sud della città di Sudzha, controllata dagli ucraini, nell’oblast’ russa di Kursk, minacciando potenzialmente di isolare alcune delle posizioni ucraine nella regione.

Un soldato e un medico ucraini di stanza nell’Oblast di Kursk, che hanno parlato al Kyiv Independent a condizione di mantenere l’anonimato, hanno confermato la svolta russa nella regione assediata il 7 marzo.

La Russia sta avanzando anche nei settori di Pokrovsk e Toretsk nell’Oblast di Donetsk, con un totale di 146 scontri registrati lungo la linea del fronte nell’ultimo giorno, ha affermato lo Stato maggiore ucraino il 7 marzo.

Nel frattempo, la Russia ha lanciato un altro attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina nella notte del 7 marzo, lanciando 67 missili di vario tipo e 194 droni. Le difese aeree dell’Ucraina hanno intercettato 34 missili e 100 droni, ha affermato l’Aeronautica militare.

Poco dopo il suo insediamento, Trump ha minacciato di imporre tariffe e sanzioni alla Russia per forzare la mano nei negoziati, dicendo “possiamo farlo nel modo più facile o in quello più difficile”. Nelle settimane successive, Trump si è invece scagliato contro l’Ucraina, sostenendo che il presidente Volodymyr Zelensky “non era pronto per la pace” e interrompendo gli aiuti militari all’Ucraina e la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev.

All’inizio di questo mese, Reuters ha riferito che Washington sta preparando una proposta per allentare potenzialmente le sanzioni contro Mosca, mentre Trump lavora per ripristinare i rapporti diplomatici e negoziare la fine della guerra in Ucraina.

Le delegazioni statunitense e ucraina hanno in programma di incontrarsi a Gedda , in Arabia Saudita, l’11 marzo per discutere il quadro di un possibile accordo di pace.

Zelensky ha proposto una “tregua nei cieli” che vieti missili, droni a lungo raggio e bombe che colpiscano infrastrutture civili, nonché una “tregua in mare” come primi passi verso la de-escalation.