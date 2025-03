Iran. Ali Khamenei respinge le minacce di Trump sul nucleare definendo gli Usa “prepotenti”

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler negoziare un accordo sul nucleare con l’Iran e questa settimana ha inviato una lettera ai suoi leader suggerendo colloqui con la Repubblica islamica, che l’Occidente teme si stia rapidamente avvicinando alla capacità di produrre armi atomiche.

“Ho detto che spero che negozierete, perché sarà molto meglio per l’Iran”, ha detto in un’intervista alla Fox Business Network trasmessa venerdì. “Accordo sul nucleare o vi colpiremo”. “Ci sono due modi in cui l’Iran può essere gestito: militarmente o si fa un accordo. Preferirei fare un accordo, perché non cerco di danneggiare l’Iran”.