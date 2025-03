Siria. Intere famiglie alawite uccise nelle loro case nei combattimenti. Ahmed al-Sharaa chiede l’unità nazionale e la pace interna

AgenPress – L’ONU ha condannato quelle che ha definito “estremamente inquietanti” notizie di intere famiglie uccise nel nord-ovest della Siria , mentre gli scontri tra le forze di sicurezza e i lealisti del regime di Assad hanno causato il più alto numero di vittime nel Paese dall’inizio della rivoluzione nel 2011.

Le forze di sicurezza siriane e gruppi alleati hanno ucciso 973 civili alawiti nell’ovest del Paese dal 6 marzo: è quanto emerge da un nuovo bilancio dell’Osservatorio sui diritti umani in Siria. La violenza è stata innescata giovedì scorso da un sanguinoso attacco da parte di sostenitori del deposto presidente Bashar al-Assad contro le forze di sicurezza a Jableh, vicino alla città di Latakia, culla della minoranza alawita, ramo dell’Islam sciita da cui proviene il clan Assad.

Il commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha chiesto domenica che vengano condotte indagini sulle uccisioni e che i responsabili vengano ritenuti responsabili. “Stiamo ricevendo resoconti estremamente inquietanti di intere famiglie, tra cui donne, bambini e combattenti hors de combat [arresi], che vengono uccisi”, ha affermato in una dichiarazione. “L’uccisione di civili nelle zone costiere della Siria nord-occidentale deve cessare immediatamente”.

I combattimenti sono iniziati giovedì dopo che i combattenti fedeli al regime detronizzato di Assad hanno teso un’imboscata alle forze di sicurezza a Jableh, nella provincia costiera di Latakia, scatenando un’ondata di attacchi di vendetta, anche contro civili appartenenti alla setta minoritaria alawita. Gli scontri sono scoppiati di nuovo domenica dopo che le forze di sicurezza sono state attaccate dai fedelissimi di Assad in una centrale elettrica a Banias, Latakia.

Per schiacciare la ribellione, il governo siriano ha chiesto rinforzi, con migliaia di combattenti che convergono sulla costa siriana da tutto il paese. Sebbene i combattenti siano nominalmente sotto gli auspici del nuovo governo siriano, le milizie persistono ancora, alcune delle quali sono state implicate in passate violazioni dei diritti umani e sono relativamente indisciplinate.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), con sede nel Regno Unito, ha affermato che nell’attacco sono state uccise più di 1.000 persone , tra cui 745 civili, 125 membri delle forze di sicurezza siriane e 148 fedeli ad Assad.

Il bilancio delle vittime dei due giorni di combattimenti varia notevolmente: un secondo gruppo per i diritti umani, la Syrian Network for Human Rights (SNHR), afferma che 148 civili sono stati uccisi dai lealisti di Assad e 327 civili e militanti catturati sono stati uccisi dalle forze di sicurezza siriane.

Il governo siriano non ha diffuso dati sulle vittime e il Guardian non è stato in grado di verificare in modo indipendente il numero dei decessi.

Domenica, il presidente di transizione della Siria, Ahmed al-Sharaa, ha affermato che gli sviluppi rientravano nelle “sfide previste” e ha chiesto l’unità nazionale. “Dobbiamo preservare l’unità nazionale e la pace interna; possiamo vivere insieme”, ha affermato in un video diffuso dai media arabi, parlando in una moschea nel quartiere della sua infanzia, Mazzah, a Damasco.

Domenica la presidenza siriana ha annunciato la formazione di un comitato di sette persone, composto da giudici e un avvocato, incaricato di indagare sulle uccisioni di civili e forze di sicurezza nella Siria nord-occidentale. Il comitato, che è stato formato per “raggiungere la pace civile e scoprire la verità”, pubblicherà un rapporto con le sue conclusioni entro 30 giorni.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi a porte chiuse lunedì per discutere dell’escalation di violenza, hanno affermato domenica alcuni diplomatici.