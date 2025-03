Groenlandia. Vittoria del centrodestra, in aumento i nazionalisti in risposta alle minacce di Trump

AgenPress – La Groenlandia ha votato per una revisione completa del suo governo, con un risultato a sorpresa in cui il partito democratico di centro-destra ha più che triplicato i suoi seggi dopo una drammatica campagna elettorale condotta sullo sfondo delle minacce di Donald Trump di acquisire l’isola artica.

Le elezioni di martedì, in cui i Democratici hanno sostituito l’Inuit Ataqatigiit (IA), il partito dell’ex primo ministro Múte B Egede, come partito più grande nell’Inatsisartut, il parlamento groenlandese, hanno anche portato a un raddoppio dei seggi per Naleraq, il partito più aperto alla collaborazione con gli Stati Uniti e che sostiene un voto anticipato sull’indipendenza, diventando così il secondo partito più grande.

Sia i Democratici che il partito al secondo posto, Naleraq, sono favorevoli all’indipendenza dalla Danimarca, ma differiscono sul ritmo del cambiamento. Naleraq è il partito più aggressivamente pro-indipendenza, mentre i Democratici sono favorevoli a un ritmo più moderato.

Il risultato, un terremoto nella politica groenlandese, ha sorpreso persino il leader democratico, Jens-Frederik Nielsen. Il partito, che non si è mai assicurato così tanti seggi (il suo precedente record era di sette nel 2005), non è stato considerato uno dei principali attori, con la maggior parte dell’attenzione rivolta a IA e Naleraq e al più recente partner della coalizione, Siumut.

L’IA ha perso quasi la metà dei suoi seggi, passando da 12 a sette, diventando il terzo partito più grande. Poiché nessun partito ha ottenuto la maggioranza dei 31 seggi, i leader si dirigeranno ora verso i colloqui di coalizione per negoziare la formazione del prossimo governo.

I democratici si descrivono come “social liberal” e hanno chiesto l’indipendenza, ma a lungo termine. Nielsen ha detto: “Non ci aspettavamo che le elezioni avessero questo risultato; siamo molto contenti”.

L’ex campione di badminton trentatreenne ha detto: “I democratici sono aperti ai colloqui con tutti i partiti e cercano l’unità. Soprattutto con quello che sta succedendo nel mondo”.

Il leader di Naleraq, Pele Broberg, ha detto che è stata una giornata elettorale “sarà ricordata” e si è congratulato con Nielsen. Ringraziando gli elettori, ha detto: “Lavoreremo con la gente del paese per onorare il potere che ci hanno dato. Senza eccezioni, grazie a tutti per la giornata”.

Egede, che martedì ha detto che la sua campagna era stata “gravata da tensioni geopolitiche”, ha detto: “Rispettiamo le elezioni. Sono così felice che così tante persone siano venute a votare”. Il partito ha ottenuto il 21,4% di voti.

Il leader del partito Siumut, partner di coalizione dell’IA, ha ammesso la sconfitta.

Si prevede che il futuro governo definisca una tempistica per l’indipendenza, sostenuta da una larga maggioranza dei 57.000 abitanti della Groenlandia. Il movimento di lunga data ha guadagnato una notevole trazione negli ultimi anni dopo una serie di scandali che hanno evidenziato il trattamento razzista della Danimarca nei confronti dei groenlandesi, tra cui lo scandalo IUD , in cui fino a 4.500 donne e ragazze sono state presumibilmente dotate di contraccettivi senza che ne fossero a conoscenza, e test di “competenza genitoriale” che hanno separato molti bambini Inuit dai loro genitori.

Tra l’attenzione mondiale, in gran parte alimentata da Trump, che la scorsa settimana ha dichiarato al Congresso che avrebbe acquisito la Groenlandia “in un modo o nell’altro” e ha promesso di rendere ricchi i groenlandesi, l’affluenza alle urne alle elezioni di martedì è stata più alta del solito, hanno affermato i funzionari elettorali.

Le elezioni sono state seguite attentamente anche in Danimarca, che ha governato la Groenlandia come colonia fino al 1953 e continua a controllare la sua politica estera e di sicurezza. La Groenlandia, insieme alle Isole Faroe, fa parte del regno di Danimarca.

“Questo è un risultato che cambierà la politica groenlandese, intesa nel senso che ora ci sarà un nuovo governo”, ha affermato il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen.

Il futuro governo groenlandese affronterebbe un’enorme pressione da parte del presidente degli Stati Uniti, ha detto. “Non è che si possa semplicemente prendere una parte del Commonwealth, ma il futuro della Groenlandia si basa su ciò che la popolazione e il governo groenlandese vogliono. Dal momento che il governo groenlandese non è ancora stato formato, non credo che si possa dire molto al riguardo”.