AgenPress. Gli Stati Uniti continueranno a lanciare attacchi nello Yemen contro gli Houthi finché il gruppo non cesserà la sua azione militare contro il trasporto marittimo globale e gli interessi americani, ha affermato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

In una dichiarazione rilasciata a “Fox News” poche ore dopo che l’esercito statunitense ha lanciato attacchi contro gli Houthi, Hegseth ha affermato che si trattava di una risposta alle decine di attacchi che i ribelli sostenuti dall’Iran hanno lanciato da novembre 2023. Sono anche un avvertimento a Teheran affinché smetta di sostenerli.

Da parte sua, il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che le operazioni militari statunitensi in Yemen continueranno finché gli Houthi non saranno più in grado di lanciare attacchi contro le navi. Gli Stati Uniti non stanno discutendo la possibilità di operazioni di terra e “non credo che ci sia bisogno di una cosa del genere in questo momento” – ha aggiunto -.