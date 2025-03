Ramadan, Sardone (Lega): Comune patrocina eventi per festa musulmana, sinistra sottomessa a islamici

AgenPress. “La sinistra ormai non si nasconde più: il livello di sottomissione all’Islam non conosce limiti. Stasera i giovani del Pd saranno in piazza Leonardo per spezzare il digiuno del Ramadan insieme alla comunità musulmana. Un evento a cui il Municipio 3 ha persino concesso il patrocinio! I radical chic invitano tutti a portare un tappetino per pregare e del cibo da condividere: chissene frega se gli islamici in città fanno quello che vogliono, tra moschee abusive, rivolte nelle periferie e diritti negati alle donne! Tra l’altro, giusto ieri sera, il Comune ha co-organizzato un’altra cena islamica nella piazza della stazione Centrale, esattamente dove bande di maghrebini delinquono sistematicamente nel silenzio di Pd e compagni.

L’evento “Speciale Iftar” era patrocinato dal Comune con il contributo del consolato generale del Qatar. Ma non è tutto: il presidente del Consiglio comunale di Milano, del Pd, stasera parteciperà a una cena all’interno di uno dei luoghi di culto ancora non regolarizzati dal Comune per “scoprire il mistero di Ramadan”. Per la sinistra vale tutto ma per noi invece legalità, trasparenza e radici cristiane hanno ancora un valore molto importante. Siamo pronti a dare battaglia in ogni sede per capire quanti soldi dei cittadini sono stati spesi per mettere in scena l’ennesimo inchino all’islam”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale Lega e Samuele Piscina, segretario Lega Milano.