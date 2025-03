Prefettura di Brindisi e Fondazione OMRI: Unità, Identità e Memoria – Un concerto per ricordare Mazzini e rendere omaggio alla comunità brindisina

La Fondazione OMRI e la Prefettura di Brindisi e la Domus Mazziniana insieme per celebrare l’Unità Nazionale, i valori costituzionali e i simboli della Repubblica.

Gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica rendono omaggio alla comunità brindisina per la gestione del G7.

AgenPress. Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, la Fondazione OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) e la Prefettura di Brindisi hanno organizzato per martedì 25 marzo un evento speciale intitolato “Le note e i colori costituzionali nei simboli della Repubblica: un viaggio tra storia e simbolismo con Mazzini”.

L’incontro avrà inizio alle 10:30 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, seguito dal saluto del Prof. Paolo Maria Mancarella, Presidente della Domus Mazziniana e del Comitato Provinciale di Pisa della Fondazione OMRI. Successivamente, interverrà il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

A chiudere i saluti istituzionali sarà il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, che offrirà una riflessione sul significato profondo della celebrazione, sottolineando il valore dell’unità e del patrimonio istituzionale che la giornata rappresenta.

A seguire, l’introduzione dei lavori sarà a cura del Presidente della Fondazione OMRI, Prefetto Francesco Tagliente, che metterà in evidenza come l’omaggio a Mazzini si intrecci con l’impegno della Fondazione OMRI nel promuovere il rispetto del decoro e della dignità del nostro tricolore e dell’inno nazionale, nonché nel preservare e diffondere i principi e i valori costituzionali. Metterà inoltre in evidenza il ruolo centrale delle autorità locali nel rafforzare il legame tra le istituzioni e la comunità.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà lo spettacolo musicale “Quando la musica ha fatto l’Italia – I patrioti con lo spartito”, che vedrà la partecipazione di Michele D’Andrea (narratore storico del Risorgimento e Presidente del Comitato Consultivo della Fondazione OMRI), Aldo Caputo (tenore e Vicepresidente del Comitato Provinciale di Bari della Fondazione OMRI) e Stefano Miceli (pianista, direttore d’orchestra e Vicepresidente del Comitato Provinciale di Brindisi della Fondazione OMRI).

Un connubio perfetto tra musica e storia, che celebrerà le melodie che hanno contribuito a forgiare l’identità dell’Italia, rendendo omaggio ai patrioti che, con la loro arte e le loro idee, hanno contribuito alla formazione della nazione di oggi.

L’evento offrirà anche l’opportunità di rendere omaggio alle autorità e istituzioni locali, con particolare riferimento al Prefetto Luigi Carnevale, al Questore Giampiero Lionetti, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, alle amministrazioni locali e alle associazioni che, con grande dedizione, hanno contribuito al successo del vertice dei Capi di Stato del G7, rafforzando ulteriormente il legame tra le istituzioni e la comunità.