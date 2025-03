Proteste in Turchia, arrestati nove giornalisti

AgenPress. Le autorità turche hanno arrestato nove giornalisti che stavano seguendo le proteste avvenute ieri sera in diverse città contro la detenzione preventiva del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Al momento non è chiaro il motivo per cui i giornalisti siano stati arrestati.

Un tribunale turco ha inviato in custodia cautelare il sindaco di Istanbul Imamoglu, principale rivale politico del presidente Erdogan, in attesa del processo per accuse di corruzione, una decisione che ha scatenato le più grandi proteste nel Paese degli ultimi dieci anni.

Nonostante i divieti di raduni all’aperto imposti in molte città, domenica si sono svolte per la quinta notte delle proteste antigovernative.

Imamoglu nega le accuse contro di lui definendole “calunnie inimmaginabili” e ha invitato a protestare in tutto il Paese.