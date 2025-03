Giovedì 27 Marzo in Senato presentazione del Manifesto Antirazzista

Frutto del lavoro dell’I𝐧𝐭𝐞𝐫𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 e della Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone

AgenPress. Giovedì 27 Marzo, ore 9:00, Sala Caduti di Nassirya in Senato, l’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 presenterà il Manifesto Antirazzista. Nello stesso giorno, alle ore 16:00, ci sarà la riunione plenaria dell’Intergruppo, nell’aula convegni di Palazzo Carpegna presso il Senato, sempre incentrato sulla presentazione del Manifesto.

Promuovere l’antirazzismo in tutte le sue forme, sia quelle palesi che quelle striscianti. È questo lo scopo del Manifesto Antirazzista, destinato a cittadini ma soprattutto a istituzioni, media, organizzazioni, associazioni e aziende che vogliano prendere un impegno serio per assicurare il diritto alla partecipazione sociale e alla cittadinanza attiva delle persone razzializzate, marginalizzate e con background migratorio diretto, indiretto e adottivo in Italia.

Il Manifesto è frutto del lavoro dell’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 voluto dalla Vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone, che lo ha pensato come un luogo di incontro tra istituzioni e cittadini, in cui questi ultimi possono contribuire attivamente al dibattito politico.

Accanto alla Senatrice Castellone, parteciperanno alla presentazione del Manifesto Antirazzista l’educatrice e formatrice Cinzia Adanna Ebonine; Shata Diallo, consulente sulla Diversità, Equità e Inclusione; Anna Guerrieri, presidente del coordinamento CARE; Kejsi Hodo, vice presidente dell’associazione “Dalla parte giusta della storia”; Asmeret Yemane , attivista per i diritti umani e la lotta contro la discriminazione; e infine la giurista, scrittrice e divulgatrice antirazzista Nogaye Niaye.