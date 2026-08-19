AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la Russia ha il diritto di considerare il coinvolgimento diretto della Gran Bretagna negli attacchi al territorio russo come una partecipazione alla guerra in Ucraina.

Le sue dichiarazioni sono giunte dopo che un articolo del Times ha riportato che droni di fabbricazione britannica erano stati utilizzati per la prima volta in attacchi a lungo raggio contro la Russia. In seguito alla pubblicazione, l’ambasciata russa a Londra ha avvertito la Gran Bretagna di “conseguenze” non specificate per la fornitura di droni a Kiev.

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato che la Gran Bretagna sosterrà l’Ucraina “al 100%” nella sua lotta contro la Russia e sarà al fianco di Kiev “nel momento del bisogno”. Mosca ha precedentemente accusato specialisti britannici di aver partecipato ad attacchi sul suolo russo, affermando che il ruolo della Gran Bretagna sarà “preso in considerazione” nella sua risposta.