Operaio morto a Maniago: Pd Fvg, sgomento e dolore

AgenPress. “Sgomento e dolore per la morte del giovane operaio di Vajont ingiustamente strappato alla famiglia e alla comunità. Non si arresta e oggi ci tocca da vicino la tragica sequela di caduti sul lavoro. Confidiamo nelle verifiche di ispettori e forze dell’ordine affinché sia fatta piena luce sulle cause che hanno spezzato vita e speranze di un lavoratore, sconvolto una famiglia”.

La segretaria regionale Caterina Conti con la responsabile Lavoro Valentina Francescon, esprime il cordoglio del Partito democratico del Pd Fvg per la morte del 22enne di Vajont (Pordenone), avvenuta la notte scorsa in un incidente sul lavoro avvenuto a Maniago.

Francescon sottolinea che “non possiamo rassegnarci a una ‘normalità’ del lavoro fatta di morti e feriti, quasi fosse un prezzo inevitabile da pagare alle anonime esigenze della produzione. Dietro ogni incidente c’è una realtà umana, un dramma di cui nemmeno si parla o troppo poco.

E’ davvero improrogabile – aggiunge l’esponente dem – adottare tutte le misure di prevenzione, controllo e sicurezza che ormai chiediamo da anni raccogliendo le continue sollecitazioni del mondo del lavoro”.