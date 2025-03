Quattro nuovi laureati in Scienze Infermieristiche a Tor Vergata: un traguardo che celebra l’impegno formativo del Gruppo INI

AgenPress. Oggi, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, quattro studenti hanno ufficialmente conseguito la laurea in Scienze Infermieristiche, concludendo un percorso di studi che ha preso il via presso la sede didattica INI di Grottaferrata. Un momento di grande orgoglio per i neo laureati e per il Gruppo INI, che da sempre investe con convinzione nella formazione e nell’alta specializzazione delle professioni sanitarie.

Il traguardo di questi quattro ragazzi rappresenta non solo la fine di un importante capitolo accademico, ma anche l’inizio di una carriera dedicata alla salute e al benessere delle persone. È un risultato che conferma il valore strategico che il Gruppo INI attribuisce alla formazione universitaria all’interno delle proprie strutture sanitarie.

Il Gruppo INI è stato pioniere in questo ambito, portando l’università dentro le strutture sanitarie: prima con l’attivazione della sede didattica di Grottaferrata, e da quest’anno accademico anche con l’avvio del corso di laurea in fisioterapia presso la struttura di INI Città Bianca. Un modello innovativo, in cui la sinergia tra formazione teorica e pratica clinica consente agli studenti di vivere l’esperienza ospedaliera fin dal primo giorno, in un contesto professionale di alto livello.