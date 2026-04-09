Alleanza Internazionale per i Migranti: “Tutelare i diritti e il benessere dei migranti in Medio Oriente in un contesto di guerra e crisi”

AgenPress. L’Alleanza Internazionale per i Migranti chiede ai governi del Medio Oriente di proteggere e rispettare i diritti dei lavoratori migranti nella regione, poiché la guerra iniziata con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si è estesa a tutto il Medio Oriente.

Il Medio Oriente ospita circa 29 milioni di lavoratori migranti, il 60% dei quali risiede in paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Anche prima dello scoppio della guerra, le violazioni dei diritti dei lavoratori migranti erano diffuse, soprattutto nei paesi che applicano il sistema della kafala. Ma con oltre cinque settimane di guerra alle spalle, il rallentamento economico sta aggravando le difficoltà che i migranti si trovano ad affrontare. I prezzi dei beni di prima necessità e del carburante sono aumentati. Si sono inoltre verificati licenziamenti di massa.

Coloro che subiscono maggiormente le conseguenze di questa crisi sono i lavoratori migranti, che costituiscono la maggioranza della classe lavoratrice in Medio Oriente. Molti lavoratori hanno persino accettato tagli salariali a causa delle minacce dei datori di lavoro, che li hanno avvertiti del rischio di licenziamento in caso di resistenza. Attualmente, i settori più colpiti dalla perdita di posti di lavoro sono il turismo, gli hotel, la ristorazione, le compagnie aeree, le piattaforme petrolifere e il lavoro d’ufficio. Molte lavoratrici domestiche vengono abbandonate dai loro datori di lavoro, che fuggono altrove. Alcune vengono rimandate alle agenzie di lavoro, mentre altre sono costrette a seguire i datori di lavoro all’estero.

Attualmente, i paesi del Medio Oriente affermano di rispettare le normative internazionali sul lavoro. Sui social media e sui siti web governativi mediorientali si ribadisce costantemente la loro difesa dei diritti dei lavoratori. In realtà, però, non intervengono contro i datori di lavoro che abusano dei loro diritti e non prendono provvedimenti contro le politiche anti-lavoratori.

L’Alleanza Internazionale per i Migranti invita tutti i lavoratori del Medio Oriente a unirsi e a difendere i diritti dei migranti in questo periodo di guerra. Dobbiamo unirci per combattere le politiche anti-lavoratori, soprattutto in tempi di guerra e crisi. Lottiamo per il nostro diritto di organizzarci, sindacalizzarci e rivendicare salari equi. L’IMA invita inoltre i governi dei paesi di origine a fornire aiuti, assistenza e sostegno immediati e necessari ai rispettivi migranti e cittadini nella regione.