UNHCR: i tagli ai fondi minacciano la salute di quasi 13 milioni di rifugiati

AgenPress. Senza risorse adeguate, si stima che 12,8 milioni di rifugiati, tra cui 6,3 milioni di bambini, potrebbero rimanere senza interventi sanitari salvavita nel 2025, avverte oggi l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati.

L’attuale crisi dei finanziamenti umanitari, esacerbata dal calo della spesa sanitaria nei Paesi ospitanti, sta compromettendo la portata e la qualità dei programmi di salute pubblica e nutrizione per i rifugiati e le comunità ospitanti, interrompendo l’accesso ai servizi essenziali e aumentando il rischio di epidemie, malnutrizione, condizioni croniche non curate e problemi di salute mentale.

Quando il sostegno all’assistenza sanitaria per i rifugiati viene tagliato, questi ultimi saranno costretti a pagare di tasca propria – ma non hanno i fondi necessari – e dovranno affrontare difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici, già in affanno, sovraccaricando cliniche e ospedali locali. Con i tagli ai finanziamenti che colpiscono anche i sistemi di approvvigionamento idrico, le strutture igienico-sanitarie e la gestione dei rifiuti, le epidemie di malattie infettive come colera, dissenteria, epatite e malaria potrebbero minacciare ampie popolazioni, con conseguenze mortali. La riduzione dei finanziamenti potrebbe annullare in modo significativo i progressi compiuti nelle risposte all’HIV in ambito umanitario.

Alcuni esempi dell’impatto dei tagli ai finanziamenti sulla salute:

In Bangladesh, circa 1 milione di rifugiati Rohingya si trova ad affrontare una grave crisi sanitaria a causa del blocco dei finanziamenti, che minaccia l’accesso ai servizi medici essenziali. Nei programmi sostenuti dall’UNHCR, oltre 40.000 donne incinte potrebbero perdere l’accesso a cure prenatali critiche, e 5.000 rischiano di partorire in condizioni non sicure. Inoltre, 19.000 bambini affetti da malnutrizione acuta potrebbero perdere le cure salvavita, mentre 10.000 rifugiati affetti da patologie potenzialmente letali non potranno accedere all’assistenza sanitaria secondaria e terziaria. Anche i servizi di salute mentale sono a rischio: 200.000 rifugiati potrebbero perdere l’accesso all’assistenza sanitaria primaria, compresa la salute mentale e il supporto psicosociale. Inoltre, 10.000 rifugiati non riceveranno il trattamento per l’epatite C. Senza un immediato sostegno finanziario, i sistemi di assistenza sanitaria nei campi profughi crolleranno, mettendo a rischio migliaia di vite.

In Burundi, la sospensione dei programmi nutrizionali in diversi campi significa che migliaia di bambini rifugiati sotto i cinque anni potrebbero non ricevere un trattamento adeguato per la malnutrizione e, senza un ulteriore sostegno, si stima che 10.000 donne rifugiate incinte potrebbero perdere l’accesso alle cure prenatali, aumentando il rischio di complicazioni e di morti materne prevenibili. Le strutture sanitarie locali, che già operano oltre le proprie capacità, si stanno preparando a un ulteriore aumento del numero di pazienti e a focolai di malattie trasmissibili come il colera, in particolare nella provincia di Cibitoke che ospita gli arrivi dalla Repubblica Democratica del Congo, dove sono stati registrati 11 casi di colera tra i rifugiati congolesi, che attualmente sono in cura.

Nella Repubblica Democratica del Congo, il sistema sanitario è sull’orlo del collasso. Le risorse finanziarie stanziate per il settore sono inadeguate a soddisfare le necessità salvavita urgenti. Il budget sanitario dell’UNHCR per il 2025 è stato tagliato dell’87% rispetto al 2024, con conseguenze gravi e immediate. Le strutture sanitarie sono sovraccariche e devono far fronte a carenze critiche di personale medico e di forniture. I farmaci essenziali si stanno esaurendo e i rinvii per l’assistenza sanitaria secondaria non sono più garantiti. L’interruzione dell’approvvigionamento idrico ha portato alla segnalazione di casi di colera, segnalando la minaccia incombente di epidemie di malattie infettive. Si prevede che le conseguenze sanitarie dei tagli ai finanziamenti saranno devastanti, mettendo oltre 520.000 rifugiati a rischio di malattie infettive e di morte.

Tutte le cure mediche per i rifugiati in Egitto sono state sospese, ad eccezione delle procedure di emergenza salvavita. Le sospensioni includono interventi chirurgici programmati, trattamenti per condizioni gravi e farmaci per malattie croniche come il diabete e l’ipertensione, che se non curati potrebbero portare a conseguenze disastrose. Saranno colpiti almeno 20.000 pazienti, tra cui molti rifugiati fuggiti dalla guerra in Sudan.

In Etiopia, nella regione di Gambella, i tagli ai finanziamenti hanno avuto un grave impatto sui servizi nutrizionali, portando alla chiusura delle operazioni in quattro dei sette siti per rifugiati a febbraio. Di conseguenza, nove bambini sotto i cinque anni gravemente malnutriti sono stati dimessi e indirizzati a programmi ambulatoriali prima della guarigione, causandone probabilmente la morte. Attualmente, 980 casi di malnutrizione acuta sono gestiti da due soli operatori, compromettendo in modo significativo la loro assistenza. La carenza di fondi minaccia di spingere 80.000 bambini sotto i cinque anni in una condizione di malnutrizione pericolosa per la vita, aumentando i tassi di mortalità infantile e le conseguenze a lungo termine sulla salute. La chiusura dei programmi comunitari per la salute sessuale e riproduttiva porterà probabilmente a un aumento delle morti materne e neonatali.

A causa dei tagli ai finanziamenti in Giordania, 43.000 rifugiati rischiano di perdere l’accesso all’assistenza sanitaria di base e al denaro per la salute, mettendo 335.000 donne in età riproduttiva a rischio di non ricevere servizi essenziali per l’assistenza materna.

L’insediamento per rifugiati di Maratane, in Mozambico, ospita 8.000 rifugiati e richiedenti asilo, mentre le comunità ospitanti circostanti fanno affidamento sull’insediamento per servizi come l’istruzione e l’assistenza sanitaria. L’anno scorso, un centro di assistenza sanitaria di Maratane, sostenuto dall’UNHCR, ha fornito oltre 80.000 visite ai rifugiati e ai membri della comunità ospitante. Tuttavia, questo supporto è stato gravemente colpito da un taglio del 50% dell’assistenza. Le limitazioni dei finanziamenti hanno portato anche a tagli significativi ai servizi di salute mentale e di supporto psicosociale e al cibo supplementare per migliorare l’alimentazione di 300 persone. Sono stati colpiti anche altri servizi critici, sostenuti dai partner, come le cure mediche per i sopravvissuti alla violenza di genere, l’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva per donne e ragazze, i test e le cure per l’HIV e la tubercolosi e i riferimenti per l’assistenza alimentare alle madri sieropositive.

La stima di 12,8 milioni di rifugiati potenzialmente privi di assistenza sanitaria si basa su un’indagine condotta dal team sanitario dell’UNHCR su tutte le operazioni globali in cui l’agenzia ha programmi sanitari. Ogni giorno in cui l’incertezza finanziaria si protrarrà aumenterà l’impatto sulle vite di milioni di uomini, donne e bambini in tutto il mondo che sono fuggiti dalle loro case per trovare sicurezza.