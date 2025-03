Le dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti sulla Groenlandia, disapprovate dalla Danimarca

AgenPress. La Danimarca “non apprezza il tono usato” dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha duramente criticato la noncuranza della Danimarca nei confronti della Groenlandia, ha affermato oggi il Ministero degli Esteri danese. “Siamo aperti alle critiche, ma ad essere onesti, non apprezziamo il tono con cui sono state espresse quelle parole”, ha affermato Lars Lokke Rasmussen . “Non ci si rivolge in questo modo ai loro stretti alleati”.

Durante una visita alla base americana in Groenlandia, Vance ha affermato che la Danimarca “non ha fatto un buon lavoro per la popolazione groenlandese”, criticando in particolare per non aver investito abbastanza nell’enorme isola artica”.

“L’accordo di difesa del 1951 offre agli Stati Uniti molte possibilità di avere una presenza molto più forte in Groenlandia. Se è questo che desiderate, discutiamone”, ha dichiarato il ministro danese, riferendosi al testo che regola la presenza americana in Groenlandia.