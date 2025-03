Terremoto Myanmar, Cesvi: allerta per i bambini intrappolati tra le macerie

AgenPress. A seguito del violento terremoto che ha colpito diverse aree del Myanmar, le squadre di CESVI sono immediatamente intervenute per valutare i danni e rispondere ai bisogni urgenti della popolazione.

Le zone di Mandalay e Shan State, già interessate da programmi CESVI di educazione in emergenza e nutrizione a sostegno delle popolazioni sfollate dalla guerra civile, sono tra le più colpite.

«Le nostre squadre di soccorso hanno raggiunto le aree più colpite non lontane da quelle dove operiamo da tempo. Purtroppo, una delle nostre squadre presenti nella zona del sisma ha registrato un ferito, ma fortunatamente gli altri cinque colleghi dati inizialmente per dispersi sono stati ritrovati sani e salvi», ha dichiarato Stefano Piziali, Direttore Generale di CESVI.

«La situazione è estremamente grave: le comunicazioni sono interrotte, ospedali e servizi pubblici risultano tra le infrastrutture più danneggiate, e anche i collegamenti elettrici e telefonici sono compromessi. La nostra priorità ora è verificare se vi siano scuole colpite e bambini in condizioni critiche. Stiamo intervenendo nell’immediato, ma con i partner di Alliance2015 stiamo già pianificando una risposta integrata di medio-lungo periodo».

Da Yangon, città solo marginalmente colpita dalle scosse, arriva la testimonianza di Paolo Felice, Head of Mission CESVI in Myanmar: «Le notizie dalle aree più colpite arrivano con grande difficoltà, ma abbiamo conferma di persone decedute ricoverate all’ospedale di Mandalay, che segnala carenza di materiali sanitari. Il nostro primo obiettivo è raccogliere dati diretti sui danni. Il Myanmar è uno dei Paesi più fragili del sud-est asiatico: temiamo che le conseguenze di questo terremoto possano essere particolarmente gravi».

CESVI è presente in Myanmar da anni con programmi a supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare in contesti di emergenza umanitaria.

Al momento, secondo i dati disponibili, il bilancio attuale riporta:

• Vittime e Feriti: Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar è salito a oltre 1.000 morti e più di 2.400 feriti.

• Aree Colpite: Le regioni più colpite includono Mandalay e lo Stato Shan, dove CESVI è attivo con programmi di educazione in emergenza e nutrizione per le popolazioni sfollate a causa del conflitto civile.

• Danni alle Infrastrutture: Ospedali, scuole e altre infrastrutture pubbliche hanno subito danni significativi, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Le comunicazioni risultano interrotte in molte aree a causa dei danni alle linee elettriche e ai ponti di telefonia.