Crispiano, dove la crisi genera eccellenza: la storia di Sismalab, un laboratorio che scuote il mondo… per renderlo più sicuro

AgenPress. Il Prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, ha voluto condividere una riflessione sull’eccellenza di Sismalab, emersa con forza durante la sua recente visita all’azienda. Un’esperienza che testimonia come il merito, il coraggio imprenditoriale e l’innovazione possano fiorire anche in contesti sfidanti, contribuendo in modo concreto al progresso del Paese.

La Fondazione, da sempre impegnata nella valorizzazione delle migliori energie italiane, riconosce in realtà come Sismalab un esempio virtuoso di fedeltà ai valori repubblicani, di resilienza e visione.

La storia di Sismalab è un esempio virtuoso di come dalla crisi possano nascere visione, innovazione e valore. Tutto ha inizio oltre trent’anni fa, con la fondazione della Pneoil, azienda specializzata in impianti oleodinamici al servizio del polo industriale dell’Ilva. Un’attività che per anni ha rappresentato un presidio tecnologico e occupazionale per il territorio. Con l’aggravarsi della crisi del colosso siderurgico, anche l’azienda madre ha vissuto una fase di grande difficoltà.

È nel 2009, in uno dei momenti più complessi per l’economia del territorio, che la struttura viene rilanciata e rifondata con una nuova missione: contribuire alla sicurezza sismica attraverso l’alta tecnologia. Nasce così Sismalab, un laboratorio all’avanguardia nella sperimentazione e certificazione di dispositivi antisismici destinati all’edilizia pubblica e privata, con standard internazionali.

Oggi Sismalab è riconosciuto a livello europeo come centro di eccellenza: oltre 14.000 dispositivi testati, clienti provenienti da quattro continenti, collaborazioni con università, istituzioni e aziende leader nel settore dell’ingegneria civile. Un risultato costruito nel tempo, grazie a competenza tecnica, visione imprenditoriale e un forte radicamento nel territorio.

«Quella che ho toccato con mano oggi è una realtà che racchiude ciò che più serve al nostro Paese: competenza, passione, responsabilità e amore per il territorio. Sismalab rappresenta un esempio concreto di eccellenza italiana che merita di essere conosciuto, sostenuto e valorizzato» ha dichiarato il Prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI.

Il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, ha sottolineato con orgoglio il valore strategico dell’azienda per lo sviluppo locale: «Sismalab è un fiore all’occhiello del nostro territorio. Una dimostrazione di come, anche nel Sud, si possa innovare e competere a livello globale senza perdere il legame con la comunità e i suoi bisogni.»