Il Napoli campione d’Italia, simbolo di coraggio, identità e riscatto sociale

Prof. Foad Aodi: “Una vittoria che unisce. Napoli è esempio di orgoglio popolare, visione dirigenziale e spirito vincente. Parla al Mediterraneo e all’Italia intera”

AgenPress. L’Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (AMSI), l’Unione Medica Euromediterranea (UMEM), la Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire, nonchè l’Unione Sportiva Euromediterranea (USEM) si congratulano con la Società Sportiva Calcio Napoli per la conquista dello scudetto 2025.

Parla il Prof. Foad Aodi, medico, giornalista internazionale ed esperto in salute globale, Direttore dell’Agenzia Britannica Internazionale AISC – Agenzia Informazione Senza Confini, docente all’Università di Tor Vergata, membro del Registro Esperti FNOMCeO e per quattro mandati consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma:

«Questa vittoria è il risultato di una combinazione rara e preziosa: la tenacia di un popolo straordinario, la competenza di un allenatore italiano vincente come Antonio Conte, e la visione lucida del presidente Aurelio De Laurentiis. Napoli ha dimostrato, ancora una volta, di essere cuore pulsante dell’Italia, città del talento, della bellezza e della forza collettiva.»

Aodi sottolinea come il successo sportivo del Napoli vada ben oltre il campo da gioco e diventi simbolo di valori condivisi:

«Napoli ha vinto con la sua identità, la sua storia, la sua gente. È un messaggio forte per tutto il Paese: cultura, comunità e passione possono portare lontano. Il calcio, vissuto con dignità e rispetto, può unire mondi, raccontare speranze e accendere nuove energie civili.»

Le organizzazioni firmatarie esprimono infine la loro vicinanza al popolo napoletano, esempio di resilienza, accoglienza e orgoglio nazionale.

Aodi aggiunge un ricordo personale:

«Napoli per me è nel cuore. Mi sono immatricolato in medicina proprio lì, ho vissuto il primo e il secondo anno universitario in quella città meravigliosa. Conservo un legame profondo. È una città che nei nostri Paesi d’origine è molto amata: per il suo calore umano, per le sue abitudini, per la sua cultura dell’accoglienza.»

Infine, un messaggio di solidarietà e commozione:

«Oggi Napoli esprime anche vicinanza e sostegno a chi soffre.Il successo del Napoli è anche un simbolo di speranza per chi cerca riscatto, per chi non ha voce. È il trionfo di una città che non dimentica il dolore del mondo, ma lo abbraccia e lo trasforma in energia positiva.»

Le organizzazioni firmatarie esprimono infine la loro più sincera ammirazione per il popolo napoletano: esempio vivente di resilienza, orgoglio nazionale e capacità di trasformare le difficoltà in gioia condivisa.