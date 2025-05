IFO: donazione di un nuovo lettino per endoscopia digestiva

Un gesto frutto dell’evento “Natale di Solidarietà”, per una sanità sempre più vicina ai pazienti

AgenPress. Una nuova donazione rafforza l’impegno degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) a favore della salute pubblica e dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario. Questa mattina, presso L’unità Operativa di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, è stato consegnato un moderno lettino per endoscopia.

Alla breve ma significativa cerimonia di consegna erano presenti l’On. Luciano Ciocchetti, Deputato Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali alla Camera e l’assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, insieme al Direttore Generale degli IFO, Livio de Angelis, e ai Direttori Scientifici dei due istituti, Maria Concetta Fargnoli (ISG) e Giovanni Blandino (IRE).

Un gesto concreto, reso possibile grazie alla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, che conferma l’importanza delle sinergie a favore di una sanità sempre più efficace, moderna e vicina ai bisogni dei pazienti.

Dichiarazione del Direttore Generale IFO, Livio De Angelis:

“Ringraziamo sentitamente il Comitato promotore della raccolta fondi per questa donazione che rappresenta un segno tangibile di vicinanza al nostro lavoro e alla nostra missione, testimoniata inoltre dalla presenza dell’On. Ciocchetti e dell’Assessore Maselli. L’unione tra pubblico e privato è una risorsa preziosa, che ci permette di migliorare costantemente la qualità delle cure e l’efficienza dei nostri servizi. Ogni strumento donato è un investimento nella salute della collettività, ogni contributo concreto rappresenta un passo avanti nella cura e nell’accoglienza dei pazienti.”

Dichiarazione dell’On. Luciano Ciocchetti,

“Sono felice di poter partecipare a questo momento, che è allo stesso tempo simbolico e profondamente concreto. La salute pubblica ha bisogno di tecnologie all’avanguardia, ma soprattutto di modelli collaborativi capaci di mettere davvero al centro il paziente. Oggi celebriamo proprio questo: un gesto di generosità da parte del nostro comitato “per chi da solo non ce la fa” in supporto al nostro sistema sanitario.

Grazie alla sinergia con il Direttore Generale dell’IFO, Livio De Angelis e alla solidarietà dimostrata durante il Natale di solidarietà, siamo riusciti a destinare una parte dei fondi raccolti all’acquisto di un lettino per l’endoscopia digestiva, che oggi ho il piacere di consegnare insieme all’assessore regionale Massimiliano Maselli. È un piccolo grande passo che dimostra come, insieme, si possano raggiungere risultati concreti a beneficio di tutti.”

Dichiarazione dell’Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli:

“Voglio ringraziare l’IFO per quello che fa in maniera eccellente ogni giorno. Con l’evento Natale di Solidarietà abbiamo raccolto risorse da destinare a donazioni come questa di oggi.

Anche un semplice lettino per endoscopie è un segnale importante da dare per sottolineare l’importanza del lavoro che viene svolto in strutture come queste”.