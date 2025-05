Rieti: denunciati due falsi dentisti e sequestrati gli studi

AgenPress. I militari del Gruppo Guardia di Finanza di Rieti hanno deferito alla locale Procura della Repubblica due persone per esercizio abusivo della professione di dentista.

Nel corso delle indagini è emerso, infatti, che i titolari di due ditte individuali esercenti l’attività di “fabbricazione di protesi dentarie”, pur non essendo in possesso di alcuna abilitazione statale e senza essere iscritti all’albo dei dentisti e odontoiatri, svolgevano illecitamente la professione di dentista e ortodontista, ricevendo la clientela nei locali a loro in uso, adibiti allo svolgimento di tale attività.

Sulla base delle evidenze raccolte, la competente A.G. disponeva la perquisizione negli immobili nella disponibilità degli indagati, nel corso della quale si procedeva al sequestro di attrezzature e medicinali vari, anestetici, nonché documenti e appunti, sia cartacei che digitali, custoditi su pc, tablet e smartphone, riconducibili alla professione medico dentistica abusivamente svolta.

La successiva analisi forense dei dati memorizzati sui dispositivi elettronici recuperati consentiva, altresì, di individuare diversi clienti degli indagati i quali, sentiti in atti, confermavano la condotta delittuosa da questi posta in essere.