Roma Tre Open Night. La ricerca scientifica per tutti. Per una notte

AgenPress. La scienza per tutti. Per una notte. Anche quest’anno l’Università degli Studi Roma Tre propone “Roma Tre Open Night” per condividere la ricerca scientifica con cittadini e curiosi di ogni età attraverso presentazioni, seminari, laboratori per bambini, attività interattive e approfondimenti per i più appassionati.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 28 maggio, dalle ore 19 alle 23, presso la sede del Rettorato dell’Ateneo, via Ostiense 133. Ingresso libero.

La serata, aperta dai saluti istituzionali e dall’esibizione del Coro Roma Tre Teatro Palladium, si articola in quattro ore, durante le quali saranno disponibili più di 50 attività, 16 pillole divulgative (da 5 minuti l’una), una conferenza del ciclo “La Fisica incontra la città”, dal titolo “Oltre la Terra: l’avventura dell’uomo nel sistema solare”, laboratori per bambini e oltre 40 stand dove sarà possibile sperimentare e condividere le numerose sollecitazioni della ricerca scientifica. Presenti con una postazione dedicata: l’Associazione Alumni Roma Tre, il Comitato Unico di Garanzia e il Centro Antiviolenza “Sara Di Pietrantonio”, Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Rome Technopole Roma Tre, l’Area Orientamento e Mobilità di Ateneo e Roma Tre Sport.

La serata sarà condotta da Roma Tre Radio, la web radio dell’Ateneo.

Scienze e ricerca: il mestiere dell’Università al servizio della città e dei suoi piccoli e grandi curiosi. Si parlerà di astronomia e di fisica, di cambiamento climatico, di intelligenza artificiale, di natura e biologia, di energia ma anche di arte e architettura: tutto quanto viene indagato, studiato, “ricercato” dagli studenti e dai docenti dell’Ateneo per una notte sarà a disposizione della curiosità della città.

“Roma Tre Open Night è un evento di rilievo per il nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore, prof. Massimiliano Fiorucci. Nell’aprire le porte a tutti gli appassionati di scienza e ai curiosi di ogni età, diamo risalto agli obiettivi che negli anni abbiamo centrato, ai successi raggiunti dai nostri gruppi di ricerca, all’impegno profuso quotidianamente da ciascuno di noi. Ma è anche l’occasione per sottolineare e far emergere quanto i finanziamenti pubblici alla ricerca sono erogati dove l’impegno dei ricercatori sia stato tale da garantire dei risultati di eccellenza, ritenuti meritevoli di un ulteriore sostegno. Roma Tre è riuscita ad accedere a finanziamenti esterni grazie alla riconosciuta eccellenza delle proprie ricerche di base. I fondi ottenuti attraverso sforzi congiunti e partecipazione a bandi competitivi rappresentano un riconoscimento del valore del nostro lavoro e lo proiettano con speranza nel futuro”.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito dell’Ateneo: Roma Tre Open Night 2025 – Università Roma Tre

Un’occasione per prendere confidenza con un mondo che solo all’apparenza è di difficile accesso. L’obiettivo è dimostrare il contrario. Le scienze e le scoperte della ricerca sono a disposizione di tutti. Per una notte.