Impact Award, i progetti vincenti guardano ad ambiente e territori

Lanciata a marzo da POLIMI Graduate School of Management con CDP, la prima edizione del riconoscimento ha coinvolto imprese e Pubbliche Amministrazioni e dedicato un premio speciale alle PMI del Mezzogiorno

Le realtà premiate confermano il ruolo chiave del Sud Italia come laboratorio di soluzioni concrete e durature, accomunate dalla capacità di affrontare sfide complesse attraverso un uso mirato della tecnologia

AgenPress. Dallo sviluppo di tecnologie green alla creazione di centri antiviolenza, passando per progetti di riciclo e nuove soluzioni per l’abitare: gli otto progetti premiati nella prima edizione dell’Impact Award guardano al futuro dei territori coniugando innovazione sociale ed ambientale. Il riconoscimento promosso da POLIMI Graduate School of Management, insieme al Politecnico di Bari e al centro di ricerca Tiresia, realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha coinvolto imprese e Pubbliche Amministrazioni che hanno realizzato iniziative fortemente orientate alla sostenibilità.

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato: “I progetti dell’Impact Award raccontano storie di eccellenza, in Italia e all’estero, e territori che innovano. Questo premio nasce da lontano, frutto della profonda trasformazione culturale e operativa di CDP, che oggi mette al centro sostenibilità e impatto riconoscendo esperienze di successo e stimolando processi emulativi. L’Impact Award non è solo un premio, ma un impegno a valorizzare chi realizza una crescita sostenibile, in grado di stimolare un cambiamento sistemico”.

Vittorio Chiesa, Presidente di POLIMI Graduate School of Management, ha dichiarato: “L’innovazione, per essere davvero trasformativa, deve partire dai bisogni reali dei territori. Siamo orgogliosi di aver premiato progetti capaci di generare impatto concreto, coniugando visione strategica e radicamento locale. Queste aziende rappresentano un’Italia che sperimenta, che innova, che costruisce futuro partendo dalla responsabilità. Ed è proprio da lì che può nascere una nuova leadership, capace di unire impresa e impatto, competenza e visione”.

Lanciato a marzo 2025, il premio si è articolato in due categorie: la prima dedicata ad aziende di medie e grandi dimensioni, società infrastrutturali, soggetti attivi nella cooperazione internazionale e Pubbliche Amministrazioni che nel 2024 hanno siglato un accordo di finanziamento con CDP; la seconda riservata alle PMI del Mezzogiorno, con sede legale e operativa nelle regioni del Sud Italia.

Le otto realtà premiate si distinguono per l’adozione di innovazioni mirate, finalizzate a generare impatti misurabili e duraturi. Tutti i progetti risultano coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), dimostrando che lo sviluppo economico può produrre impatti positivi per persone, comunità e ambiente.

I progetti vincitori

Categoria Sociale

· Nextchem S.p.A. (Lazio): ha sviluppato il Green Innovation District, un distretto di ricerca industriale focalizzato su tecnologie per la transizione energetica e la chimica verde.

· Academo S.r.l. (Lombardia): ha realizzato la nuova sede del Campus dell’Università degli Studi di Milano, ampliandone la capacità didattica del 20% con spazi innovativi, prevedendo l’inserimento lavorativo di persone detenute.

· Fonplata (Sud America): ha guidato interventi di sviluppo urbano sostenibile in America Latina, con finanziamenti a operazioni di gestione ed efficientamento idrico, realizzazione di infrastrutture igienico-sanitarie e interventi per la resilienza climatica.

· Comune di Melilli (Sicilia): ha creato un Centro antiviolenza e Casa rifugio su un bene confiscato alla mafia, per fornire sostegno concreto alle donne vittime di violenza e ai minori testimoni di violenze e maltrattamenti.

Categoria Ambientale e Categoria Speciale PMI Mezzogiorno

· IRRITEC S.p.A. (Sicilia): ha investito in finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo destinati a tecnologie sostenibili per l’agricoltura, modelli di economia circolare e costruzione di impianti fotovoltaici.

· ATM (Lombardia): ha avviato il Piano Full Electric per la mobilità urbana sostenibile, che prevede anche il rinnovo e l’ampliamento della flotta con autobus elettrici e infrastrutture di ricarica.

· Comune di Corleone (Sicilia): ha avviato una piattaforma integrata per la raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani a servizio di oltre 20 Comuni del territorio.

· AraBat S.r.l. (Puglia): ha sviluppato una tecnologia di riciclo idrometallurgico green per il recupero di materiali critici da batterie al litio esauste, a ridotto impatto ambientale.

I progetti selezionati rispondono a bisogni concreti dei territori in cui sono stati sviluppati. Dalle candidature provenienti dalle PMI del Mezzogiorno, questo territorio emerge come laboratorio di innovazione sostenibile, in cui il radicamento locale si traduce nella capacità di proporre soluzioni efficaci a sfide sociali e ambientali complesse.

La giuria – composta da esperti di sostenibilità e innovazione provenienti dal mondo dell’impresa, della Pubblica Amministrazione, della cooperazione internazionale, nonché da rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e del tessuto economico – ha selezionato i vincitori a partire da una rosa di finalisti individuati tra le oltre 130 candidature pervenute. I progetti sono stati valutati da un team del Politecnico di Milano sulla base di intenzionalità, misurabilità e addizionalità dell’operazione.

Oltre a un riconoscimento simbolico, i vincitori potranno accedere a un percorso formativo erogato da POLIMI Graduate School of Management, pensato per rafforzare il know-how aziendale, la capacità progettuale e amplificare l’impatto delle loro iniziative sui territori e sulle persone.