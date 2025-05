Donald Trump: “Gli Stati Uniti sono vicini ad accordi con Israele e Hamas, così come con l’Iran”

AgenPress. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono prossimi a raggiungere accordi tra Israele e Hamas, nonché con l’Iran.

“Sono molto vicini a un accordo su Gaza e ve lo faremo sapere nel corso della giornata o forse domani”, ha detto quando gli è stato chiesto dello stato di avanzamento di una proposta di cessate il fuoco accettata da Israele e che Hamas sta prendendo in considerazione.

“Penso che abbiamo la possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran”, ha aggiunto Trump. “Non vogliono essere fatti saltare in aria, preferiscono raggiungere un accordo. E penso che ciò potrebbe accadere in un futuro non troppo lontano, sarebbe fantastico poter raggiungere un accordo senza che le bombe vengano sganciate in tutto il Medio Oriente”.