Il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua prima Champions League con una vittoria schiacciante per 5-0 sull’Inter

AgenPress. Il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua prima UEFA Champions League con una vittoria schiacciante per 5-0 sull’Inter nella finale disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025. Questo trionfo rappresenta un momento storico per il club parigino, che ha dominato la partita dall’inizio alla fine.

Cronaca della Partita

Il PSG ha iniziato la partita con grande intensità, trovando il vantaggio al 12° minuto grazie ad Achraf Hakimi, ex giocatore dell’Inter, che ha finalizzato un assist di Désiré Doué. Poco dopo, al 20°, Doué ha raddoppiato con un tiro deviato da Federico Dimarco, che ha ingannato il portiere Yann Sommer.

Nel secondo tempo, l’Inter ha cercato di reagire, ma il PSG ha continuato a dominare. Al 64°, Doué ha segnato la sua seconda rete personale, diventando il più giovane giocatore a realizzare una doppietta in una finale di Champions League. Al 72°, Khvicha Kvaratskhelia ha sfruttato un contropiede per segnare il quarto gol, e all’87° minuto, il giovane Mayulu, classe 2006, ha chiuso la partita con la quinta rete.

Significato Storico

Questa vittoria segna la prima Champions League nella storia del Paris Saint-Germain, completando un tris storico dopo aver vinto anche il campionato francese e la Coppa di Francia nella stessa stagione. Per l’Inter, si tratta della seconda sconfitta in finale negli ultimi tre anni, dopo quella del 2023 contro il Manchester City.

Prospettive Future

Con questo trionfo, il PSG si qualifica per la Supercoppa UEFA 2025, dove affronterà i vincitori della UEFA Europa League, e per la Coppa Intercontinentale FIFA 2025 come rappresentante europea. Inoltre, parteciperà alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2029.

La finale ha segnato un cambiamento significativo nel panorama calcistico europeo, con il PSG che si afferma come una nuova potenza continentale. Per l’Inter, sarà fondamentale analizzare questa sconfitta per ripartire con rinnovata determinazione nella prossima stagione.