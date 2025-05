Pete Hegseth: “Un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente”

AgenPress. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha recentemente lanciato un allarme sulla possibilità di un imminente attacco cinese a Taiwan. Durante il vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue tenutosi a Singapore il 31 maggio 2025, Hegseth ha dichiarato che la minaccia rappresentata dalla Cina è “reale” e potrebbe essere “imminente”, sottolineando che qualsiasi tentativo di Pechino di “conquistare Taiwan con la forza” comporterebbe “conseguenze devastanti” per l’Indo-Pacifico e il mondo intero.

Hegseth ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a difendere Taiwan, affermando che “la Cina comunista non invaderà Taiwan sotto la presidenza Trump”. Ha inoltre esortato gli alleati regionali ad aumentare le proprie spese per la difesa, evidenziando che Pechino sta seriamente preparando l’uso della forza per alterare l’equilibrio di potere nell’Indo-Pacifico.

Le dichiarazioni di Hegseth hanno suscitato una forte reazione da parte della Cina. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha accusato Hegseth di “incitare deliberatamente allo scontro ideologico” e di amplificare la “retorica della minaccia cinese”. Lin ha invitato gli Stati Uniti a smettere di proiettare una mentalità egemonica e a evitare di vedere le relazioni bilaterali attraverso la lente obsoleta della Guerra Fredda.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si inseriscono in un contesto più ampio di rivalità strategica nell’Indo-Pacifico. L’amministrazione Trump ha indicato la Cina come la principale minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, reindirizzando le risorse militari verso la regione e sollecitando gli alleati a condividere maggiormente l’onere della difesa.

Inoltre, un documento interno del Pentagono, firmato da Hegseth, ha delineato una strategia di “difesa di negazione” per Taiwan, che include l’aumento della presenza militare statunitense nella regione e la pressione su Taipei affinché incrementi significativamente la propria spesa per la difesa.

Le dichiarazioni di Pete Hegseth segnano un’escalation nella retorica tra Stati Uniti e Cina riguardo a Taiwan. Mentre Washington rafforza il proprio impegno a difesa dell’isola, Pechino considera tali mosse come provocazioni. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della situazione, consapevole che un conflitto nello Stretto di Taiwan avrebbe ripercussioni globali.