Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Papa, importante richiamo su famiglia”

AgenPress. In occasione della messa celebrata ieri da Papa Leone per il Giubileo delle Famiglie, il pontefice, nella sua omelia, ha messo al centro proprio l’istituto della famiglia, oggi più che mai sotto attacco e banalizzato da correnti di pensiero che tendono ad allontanarci dalla famiglia naturale, quella composta da uomo e donna in unione stabile ed aperta alla vita.

Il Pontefice ha sottolineato che la famiglia non è un ideale, come talvolta si pensa quasi accostandola ad un romanzo o fumetto, ma un fatto serio e responsabile, ed è composta da un elemento di sesso maschile e uno di sesso femminile. Per questo nel successivo Regina Coeli, la preghiera mariana che sostituisce l’Angelus nel tempo liturgico della Pasqua, ha citato Giovanni Paolo II il quale è stato strenuo difensore della famiglia.

Reputo positvo l’impegno che l’attuale Pontefice sta mettendo a sostegno della famiglia, ricordando che se questo istituto, come ormai accade, va in crisi, ne risente l’intera società con conseguenze devastanti.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Senatore Domenico Scilipoti Isgrò.