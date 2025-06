Ministero di Ravvedimento e Santità. Tappa madrilena del Profeta dottor David Owuor

AgenPress. Il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, in qualità di Presidente dell’Unione Cristiana, ha preso parte alla manifestazione organizzata dal Ministero di Ravvedimento e Santità a Barcellona e Madrid nel giorni 31 Maggio e 1 Giugno.

Lo scopo della convention è stato quello di ricordare che occorre, in un tempo caratterizzato dalla diminuzione del senso del sacro, riconsiderare il timor di Dio, il senso del peccato e per conseguenza pervenire al cambiamento di rotta nelle condotte di vita, il pentimento.

Nella tappa madrilena, il Profeta dottor David Owuor ha tenuto una conferenza per aiutare ad orientarsi nelle scelte di vita seguendo Dio e a riconciliarsi con Lui. E’ intervenuto alla stessa conferenza, il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana il quale, condividendo le parole e le indicazioni del Profeta, ha esortato a rivedere gli stili di vita, spesso incoerenti ed incompatibili con la Parola di Dio, ad abbandonare condotte immorali ed inaccettabili quali la idolatria del denaro, del potere, del successo, la corruzione, la pornografia, le unioni contronatura quale grave atto di ribellione a Dio e a non praticare l’aborto.

Ha altresì invitato tutti gli attori della vita sociale e specie coloro che hanno maggiori responsabilità come banchieri, agenti di finanza, imprenditori, docenti e politici ad osservare la Legge di Dio pentendosi attivamente dei loro atti e delle loro mancanze. E’ questa la via maestra per arrivare a ravvedimento e santità di vita e il modo giusto per costruire in terra, come dice la Scrittura, il Regno di Dio.”