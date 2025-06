Decreto Sicurezza. SAP: “Siamo soddisfatti”

AgenPress. Il Sap, il sindacato autonomo di Polizia esprime grande soddisfazione per l’approvazione del ddl sicurezza appena votato in via definitiva al Senato della Repubblica. “Le storiche battaglie del nostro sindacato-afferma Stefano Paoloni, segretario generale del Sap-adesso diventano finalmente legge.

Da oggi per tutti gli operatori della polizia sarà più facile e sicuro garantire la sicurezza dei cittadini” prosegue Paoloni”. L’anticipo per la copertura delle spese peritali e per la tutela legale per fatti di servizio, spesso strumentali e pretestuosi, passa dalle attuali ed insufficienti 5.000 euro per arrivare finanche a 50.000 euro se il procedimento percorre tutti i gradi di giudizio. “Procedimenti penali che-ricorda ancora il segretario generale del Sap finiscono per il 95-97% dei casi in archiviazione”.

Diventa legge dello Stato, inoltre, anche l’uso delle body cam, altra battaglia storica del SAP. Le telecamere potranno essere usate durante il servizio e dare piena trasparenza al nostro agire e per garantire maggiori tutele agli operatori e ai cittadini. Importante anche l’inasprimento delle sanzioni per coloro che compiono violenza, resistenza e lesioni gravi nei confronti degli operatori della sicurezza.

Nel decreto sono contenute anche altre importanti norme che consentiranno agli operatori di polizia di svolgere in modo più efficace e sicuro il proprio servizio, come ad esempio la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita nei confronti dei professionisti del disordine che nelle manifestazioni pubbliche si rendono responsabili di danneggiamenti aggravati o altri gravi reati.

Con l’approvazione definitiva di questo provvedimento il Governo ha mantenuto l’impegno assunto oltre un anno fa di realizzare un pacchetto di norme di maggiori tutele nei riguardi degli operatori della sicurezza. Fondamentale è stato il ruolo svolto dal Sottosegretario on. Nicola Molteni, delegato dal Governo a seguire il provvedimento, che ha fermamente creduto nell’importanza delle norme presenti nel Decreto e che con convinzione e determinazione ha consentito che diventassero definitivamente legge dello Stato.