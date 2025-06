Schillaci: “Auguri a tutti i Carabinieri, vostro ruolo fondamentale anche per la tutela della salute”

AgenPress. “Auguri all’Arma dei Carabinieri, da più di due secoli simbolo e presidio di legalità, sicurezza e protezione. In questa giornata rivolgo il mio sentito apprezzamento al comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, e a tutte le donne e gli uomini che operano con impegno e dedizione al servizio dei cittadini e della Nazione.

In particolare ringrazio il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per le molteplici attività che svolge ogni giorno su tutto il territorio nazionale”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.