Sequestrati oltre 7 milioni di prodotti per alimenti non sicuri

AgenPress. Militari appartenenti alla Sezione Operativa Pronto Impiego del Gruppo Padova, a seguito di un’attività di analisi degli esercizi operanti nella zona industriale del capoluogo di provincia, hanno individuato un’impresa dedita al commercio all’ingrosso di prodotti destinati al contatto con gli alimenti, irregolari in quanto privi dei requisiti sulla tracciabilità e posti in commercio in un locale non censito dalle locali autorità sanitarie (materiali cc.dd. M.O.C.A.).

All’esito dei controlli, eseguiti congiuntamente a personale specializzato del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) della locale ULSS 6 Euganea, sono stati rinvenuti – all’interno di un capannone ubicato in zona industriale di Padova – 7,5 milioni circa di prodotti sprovvisti sia delle istruzioni atte a garantire un impiego sicuro e adeguato, sia delle necessarie certificazioni idonee a permettere la tracciabilità delle materie prime utilizzate per la loro produzione, risultando anche omessa la prevista comunicazione alla competente autorità sanitaria.

Il titolare della ditta individuale oggetto del controllo è stato segnalato al Comune di Padova e i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro per essere ritirati dal commercio.

L’acronimo MOCA sta per Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti, e fa riferimento a tutti quei materiali e agli oggetti che, in tutti i punti della filiera, vengono a contatto con gli alimenti. Tra questi vi rientrano tanto oggetti come contenitori, recipienti e materiali da imballaggio, quanto i macchinari destinati alla lavorazione o alla trasformazione degli alimenti.

Le norme di settore, sia nazionali che europee, stabiliscono che essi siano prodotti in conformità agli standard previsti – in modo tale che non possano trasferire ai cibi componenti dannose per la salute dei consumatori – e che sia data comunicazione all’autorità sanitaria competente di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di tali prodotti.