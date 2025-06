Alfredino Rampi, Franco (Pres. Mun. VI): “Nasce Centro Polifunzionale in suo nome”

AgenPress. “Dopo 44 anni dalla tragica scomparsa di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo scoperto in zona Vermicino, per la prima volta a Roma viene dedicato alla sua memoria un centro polifunzionale.

Domani, 13 giugno alle ore 18:00, in via Gagliano del Capo, a poche centinaia di metri dalla tragedia, il Municipio VI delle Torri inaugura il Centro Polifunzionale Alfredino Rampi.