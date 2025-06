Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: ”Suicidio assistito, eutanasia mascherata”

AgenPress. “In Toscana, a causa di una legge regionale che merita impugnazione da parte dello Stato, primo caso di suicidio assistito che altro non è se non ha una forma gentile di eutanasia.

Ribadisco il mio fermo no a questa deriva perché contraria alla sacralità della vita umana dono inviolabile di Dio dal concepimento alla fine naturale. Da medico e politico non confondo la fattispecie con quello che è comunemente definito accanimento terapeutico che va evitato. Tuttavia il suicidio assistito come normato in Toscana, è da rivedere e corregge.

Sconcerta sul tema il quasi totale silenzio dei politici credenti i quali farebbero bene a ricordare in ogni sede, privata e pubblica, il primato di Dio nelle scelte etiche. Preoccupa che in lista di attesa ci siano 500 candidati al suicidio assistito”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del Dipartimento Salute della DC, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.