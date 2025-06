Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana. Romano (Siulp): “Plauso ai poliziotti per la tempestività e la professionalità mostrata”

Onorata la memoria del Carabiniere Carlo Legrottaglie

AgenPress. “E’ durata poche ore la fuga dei carnefici del collega Legrottaglie. E sono stati dei colleghi poliziotti a braccare i malviventi in un casolare nelle campagne di Grottaglie, in un conflitto a fuoco che ha lasciato sul terreno il corpo di Michele Mastropietro, il presunto killer di Legrottaglie e che ha portato all’arresto del suo complice Camillo Giannattasio”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo la cattura dei feroci esecutori dell’assassinio del Carabiniere avvenuto a Francavilla Fontana: “Plauso ai colleghi per la tempestività con cui sono intervenuti, traendo in arresto uno dei due killer e ferendo a morte il secondo, a testimonianza dell’eccellenza del nostro sistema sicurezza e dello spirito di abnegazione che le donne e gli uomini che lo compongono dimostrano ogni giorno in ogni angolo del nostro Paese. Quella che noi amiamo definire la squadra dello Stato; la migliore squadra dello Stato.

Una capacità di reazione dei nostri uomini che testimonia ancora una volta il loro alto livello di professionalità e di preparazione. E’ stata onorata la memoria di un collega, Legrottaglie, che seppur a poche ore dal termine del turno di servizio, l’ultimo prima di andare in pensione, non ha esitato a compiere il suo dovere fino in fondo con onore e coraggio”.