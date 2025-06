Guerra Israele-Iran. Bombardato l’edificio della tv di stato iraniana

AgenPress. Gli aerei da caccia israeliani hanno bombardato l’edificio che ospita la sede dell’emittente statale iraniana IRIB. Immagini sui social media mostrano l’edificio avvolto dalle fiamme.

In precedenza, le forze armate israeliane avevano diramato un avviso di evacuazione della zona di Teheran dove si trova il quartier generale dell’emittente.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato oggi che l’IRIB è “sull’orlo dell’estinzione”. “Il portavoce della propaganda e dell’incitamento iraniano è sull’orlo dell’estinzione. È iniziata la frettolosa evacuazione degli abitanti della regione”, ha aggiunto Katz in una nota.

L’esercito israeliano ha invitato i residenti di un’area nel nord-est di Teheran a evacuare rapidamente le proprie case, in previsione di attacchi contro “infrastrutture militari appartenenti al regime iraniano”. “Nelle prossime ore, le forze armate israeliane opereranno nell’area (…) per colpire infrastrutture militari appartenenti al regime iraniano.

Cittadini di Teheran, per la vostra sicurezza, vi preghiamo di evacuare l’area del Terzo Distretto”, ha scritto il colonnello Avichai Andrai, portavoce dell’esercito israeliano, in un messaggio su Telegram in persiano, accompagnato da una mappa che contrassegna la zona di evacuazione in rosso.

Quest’area del Terzo Distretto di Teheran è un quartiere di lusso della capitale iraniana, sede di un grande palazzo della polizia e dell’IRIB, che trasmette principalmente in Iran ma anche all’estero. Il quartiere ospita anche le ambasciate di Qatar, Oman e Kuwait, un ufficio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) delle Nazioni Unite, nonché l’ufficio dell’Agence France-Presse e diversi ospedali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’esercito israeliano hanno affermato che l’aeronautica militare israeliana “controlla pienamente lo spazio aereo di Teheran”.