Solovyov (conduttore televisivo russo) insulta Giorgia Meloni definendola “Idiota patentata, una cattiva donnuccia, vergogna della razza umana. Giorgia PuttaMeloni”

AgenPress. Nuovo scontro diplomatico tra Italia e Russia, con toni che si fanno sempre più accesi. A innescare la polemica è stato Vladimir Solovyov, noto conduttore televisivo vicino al Cremlino, che durante una trasmissione ha rivolto un pesante insulto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando a definirla con espressioni offensive e provocatorie anche in lingua italiana.

“Idiota patentata, una cattiva donnuccia, vergogna della razza umana” apostrofandola anxche come ‘Giorgia PuttaMeloni‘.

Le parole dell’anchor, figura di punta della propaganda mediatica russa e considerato molto vicino al presidente Vladimir Putin, hanno immediatamente scatenato una dura reazione da parte del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito l’episodio “gravissimo”, annunciando la convocazione dell’ambasciatore russo a Roma per chiedere chiarimenti ufficiali.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, si tratta di un attacco “inaccettabile e ingiustificato” nei confronti delle istituzioni italiane, che rischia di compromettere ulteriormente relazioni già tese a causa della guerra in Ucraina e delle posizioni assunte dall’Italia in ambito europeo e NATO.

Il linguaggio utilizzato da Solovyov non è un caso isolato: negli ultimi mesi, diversi commentatori russi hanno intensificato gli attacchi verbali contro leader occidentali, spesso con toni aggressivi e personali. Tuttavia, l’utilizzo dell’italiano per insultare direttamente Meloni rappresenta un salto di qualità nella strategia comunicativa, interpretato da molti osservatori come un tentativo deliberato di colpire l’opinione pubblica italiana.

Dal governo italiano trapela irritazione ma anche la volontà di mantenere una linea ferma. Tajani ha ribadito che “l’Italia merita rispetto” e che episodi simili non possono essere tollerati, sottolineando come il confronto tra Paesi debba restare entro i confini della diplomazia e del rispetto reciproco.

La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da forti tensioni geopolitiche. I rapporti tra Roma e Mosca, storicamente complessi ma pragmatici, si sono deteriorati dopo l’invasione russa dell’Ucraina, con l’Italia schierata apertamente a sostegno di Kiev.

Resta ora da vedere quale sarà la risposta ufficiale della Russia e se questo episodio avrà conseguenze concrete sul piano diplomatico. Nel frattempo, il caso Solovyov rischia di alimentare ulteriormente il clima di scontro tra Mosca e le capitali europee.