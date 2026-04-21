Amnesty International: “Trump, Netanyahu e Putin sono dei predatori”

AgenPress. La segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard, ha scritto delle riflessioni in cui accusa “predatori” come Trump, Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin di portare avanti “le loro conquiste per il dominio economico e politico attraverso la distruzione, la repressione e la violenza su vasta scala”.

Callamard ha affermato che i leader mondiali hanno minato il diritto internazionale, attaccato la Corte penale internazionale e abbandonato le agenzie delle Nazioni Unite, sostituendo i “meccanismi di pace e sicurezza” con un nuovo ordine, o “alternative opportunistiche”.

“A detta legge non è la diplomazia, ma la guerra: il genocidio israeliano contro i palestinesi a Gaza continua nonostante il cosiddetto cessate il fuoco; i crimini contro l’umanità della Russia in Ucraina si intensificano; gli Stati Uniti si macchiano di esecuzioni extragiudiziali e attacchi illegali contro il Venezuela e l’Iran, e minacciano di annettere la Groenlandia”, ha affermato Callamard, aggiungendo che i crimini nella Repubblica Democratica del Congo, in Myanmar e in Sudan rimangono impuniti e che il Medio Oriente è nuovamente precipitato nel caos.

Callamard ha anche affermato che pochissime nazioni si sono opposte a tali leader mondiali e ha incoraggiato politici, diplomatici, attivisti e altri a resistere durante un momento molto difficile.

“La storia non è solo qualcosa che ci viene fatto. È anche qualcosa che possiamo fare noi. E per il bene dell’umanità, è tempo di fare della storia dei diritti umani”, ha affermato Callamard.