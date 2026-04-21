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Il soldato delle Forze di Difesa Israeliane che ha danneggiato la statua di Gesù in Libano verrà rimosso dal servizio

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AgenPress. Il soldato delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ripreso in una foto che circola online mentre colpisce una statua di Gesù nel sud del Libano, verrà rimosso dal servizio di combattimento e riceverà 30 giorni di detenzione militare, ha dichiarato l’esercito in un nuovo comunicato.

Secondo le Forze di Difesa Israeliane, anche il soldato che ha fotografato l’atto vandalico riceverà la stessa punizione.

L’esercito ha espresso “profondo rammarico” per la profanazione e ha affermato che le sue operazioni in Libano “sono dirette esclusivamente contro Hezbollah” e altri gruppi che considera di natura terroristica, e non contro i civili libanesi.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno inoltre affermato di aver sostituito la statua di Gesù danneggiata nella comunità di Debel.

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