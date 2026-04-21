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L’Iran non conferma la sua partecipazione ai colloqui di pace. Trump pronto a riprendere i bombardamenti

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AgenPress.  Il presidente Donald Trump si è mostrato ottimista riguardo a nuovi colloqui di pace, nonostante l’incertezza sulla partecipazione di Teheran. “Arriveremo a un ottimo accordo”, ha dichiarato Trump stamattina, aggiungendo che l’Iran non aveva “altra scelta” se non quella di inviare una delegazione in Pakistan. Il vicepresidente JD Vance si recherà probabilmente a Islamabad oggi, secondo quanto riferito da una fonte a NBC News.

Trump ha anche affermato di essere pronto a riprendere i bombardamenti se i colloqui non dovessero andare bene, mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco di domani.

Il principale negoziatore iraniano ha avvertito che non negozierà “sotto l’ombra della minaccia” e ha preparato “nuove carte sul campo di battaglia”, mentre Teheran ha segnalato di essere pronta anche alla ripresa della guerra.

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