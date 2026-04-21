Tensione altissima alla Camera dei Deputati durante il dibattito sul decreto sicurezza

AgenPress. Tensione altissima alla Camera durante il dibattito sul decreto sicurezza. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, respinge con decisione le accuse delle opposizioni e difende il provvedimento: “Non è un pasticcio, ma una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”. Parole che però non bastano a placare il clima incandescente in Aula, dove si è arrivati a momenti di forte scontro politico e simbolico.

Il decreto, al centro di un acceso confronto da giorni, punta a rafforzare le misure su ordine pubblico, immigrazione e gestione delle emergenze urbane. Per il governo si tratta di un intervento necessario per garantire sicurezza e legalità; per le opposizioni, invece, il testo presenta criticità sia sul piano giuridico sia su quello dell’efficacia concreta.

Durante la seduta, i gruppi di minoranza hanno inscenato una protesta clamorosa: alcuni deputati hanno occupato i banchi del governo, denunciando quello che definiscono un “forzatura” dell’iter parlamentare e una compressione del dibattito democratico. La protesta ha costretto la presidenza a sospendere temporaneamente i lavori, mentre in Aula volavano accuse reciproche.

Dai banchi dell’opposizione si parla apertamente di “decreto confuso e inefficace”, accusando l’esecutivo di voler affrontare temi complessi con strumenti emergenziali. La maggioranza, invece, fa quadrato attorno alla premier, sostenendo che il provvedimento rappresenti un passo avanti nella lotta alla criminalità e nel controllo del territorio.

Nel suo intervento, Meloni ha ribadito che il governo non arretrerà: “Siamo stati eletti per dare risposte e lo stiamo facendo”. Ha poi accusato le opposizioni di strumentalizzare il tema della sicurezza per fini politici, alimentando tensioni invece di contribuire al confronto.

Il clima resta teso e il percorso del decreto si annuncia tutt’altro che semplice. Le prossime ore saranno decisive per capire se sarà possibile trovare una mediazione o se lo scontro politico continuerà ad alzare i toni, dentro e fuori dal Parlamento.