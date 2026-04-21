Vivere da soli e fragilità. Nasce “SARAinsieme”. La rete solidale di condominio per contrastare la solitudine

“La solitudine è la nuova emergenza sociale: serve una rete di prossimità che entri nei condomini e difenda la qualità della vita delle persone fragili”

AgenPress. Nel contesto urbano attuale, il paradosso dell’isolamento colpisce con forza crescente, in particolare la popolazione anziana. Vivere da soli sta diventando una sfida quotidiana che supera la dimensione domestica e si trasforma in una vera emergenza di salute pubblica.

Quando la fragilità rende difficili anche azioni semplici come fare la spesa o gestire i farmaci, la qualità della vita si riduce drasticamente, con ricadute dirette sul sistema sanitario. A questa criticità risponde l’Associazione di Promozione Sociale SARAinsieme (Solidarietà Accoglienza Rete Assistenza), che promuove una rete di assistenza di prossimità basata sulla solidarietà e sull’attivazione delle risorse del territorio.

L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per il 23 aprile 2026 alle ore 17:00, presso il Palco delle Valli (Via Valsavaranche 87, Roma – zona Conca d’Oro).

IL CUORE DEL PROGETTO “SARAinsieme”

SARAinsieme è una realtà del Terzo Settore nata con un obiettivo preciso: trasformare l’isolamento urbano in una rete di protezione collettiva. Al centro del progetto vi è l’assistenza di prossimità, un modello che tutela autonomia e dignità della persona, consentendo di affrontare le fragilità restando nel proprio contesto abitativo e sociale. Il progetto si rivolge a persone ancora autonome ma esposte al rischio di isolamento, offrendo un supporto leggero, flessibile e calibrato sui bisogni reali.

Il modello operativo si articola su tre pilastri:

Assistente di prossimità: figura di riferimento nel condominio o nel quartiere, con funzione di orientamento e accompagnamento;

Rete dei volontari: supporto concreto nelle attività quotidiane e nella relazione umana, fondamentale per contrastare la solitudine;

Servizi di vicinanza: raccordo con realtà territoriali per facilitare l’accesso a prestazioni e percorsi di assistenza.

SARAinsieme si configura come un vero “connettore sociale”, capace di integrare risorse già presenti e favorire una rete solidale diffusa.

LA FORZA DELLA RETE CONTRO L’ISOLAMENTO

Il progetto introduce un approccio innovativo fondato sulla prossimità e sulla prevenzione della fragilità. L’obiettivo è intervenire prima che il disagio si trasformi in emergenza, riducendo il ricorso improprio ai servizi sanitari e sostenendo l’autonomia delle persone. Attraverso la costruzione di reti di vicinato attive, SARAinsieme promuove un modello di comunità più coesa, in cui il condominio diventa un presidio sociale e relazionale.

SOLITUDINE E RISCHIO SOCIALE: I DATI

In Italia oltre 3 milioni di anziani vivono soli, e una quota significativa non dispone di una rete di supporto adeguata. L’isolamento rappresenta un fattore di rischio concreto: è associato a un aumento della mortalità precoce, al peggioramento delle condizioni cognitive e a una maggiore pressione sul sistema sanitario. Intervenire nelle fasi iniziali della fragilità, attraverso modelli di prossimità come SARAinsieme, rappresenta una strategia fondamentale per prevenire l’isolamento e migliorare la qualità della vita.

CONVOCAZIONE PUBBLICA: IL 23 APRILE A CONCA D’ORO

L’incontro di presentazione sarà il punto di partenza per coinvolgere cittadini e territorio in un progetto di partecipazione attiva e solidarietà concreta. La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere il progetto, aderire alla rete o offrire il proprio contributo come volontari. Dalla rete associativa AMSI-UMEM-UNITI PER UNIRE-AISC NEWS e dal Prof. Foad Aodi un sincero in bocca al lupo per la lodevole iniziativa.