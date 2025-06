Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Rapporto Caritas preoccupante”

AgenPress. “L’Italia è sempre più un Paese in sofferenza sociale. Lo certifica il Terzo Rapporto Statistico Nazionale 2025 di Caritas Italiana, che offre un quadro dettagliato. Non ci vuole un dottore in economia per capire l’essenza del rapporto Caritas pubblicato ieri.

Si evince che gli assistiti, cioè coloro che chiedono un pasto e un ricovero alle strutture Caritas sono aumentati del 62 per cento rispetto al 2014. È un dato allarmante che si associa al recente aumento del carrello della spesa e alla decrescita economica del ceto medio. Il governo aiuti maggiormente giovani e famiglie, accentui l’occupazione e conceda alle giovani coppie un regime fiscale agevolato per contrastare la denatalità.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.