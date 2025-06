Roma, si celebrano i 500 anni di Santa Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo

Una presenza discreta che attraversa i secoli: il 22 giugno 2025 ricorrono i 500 anni di Santa Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo

AgenPress. Domenica 22 giugno 2025 ricorrono i 500 anni della Madonna venerata nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo.

Una celebrazione all’insegna della discrezione, nel pieno rispetto dello stile che da sempre accompagna questa devozione: soltanto la facciata della chiesa che, per l’occasione, sarà delicatamente infiorata. Fiori che dicono di una presenza sorridente e piena di grazia.

L’origine del culto risale al Giubileo del 1525. Secondo una cronaca del tardo Settecento, durante una piena del Tevere, una madre vide il proprio figlio trascinato via dalle acque. In preda alla disperazione, alzò lo sguardo verso un’immagine della Vergine dipinta su un muro nei pressi di Porta del Popolo. Il bambino fu tratto in salvo e raccontò di essere stato sorretto tra le onde da “una Signora coperta di bianca veste”.

Da quel giorno, la Madonna dei Miracoli ha continuato ad accompagnare in silenzio la vita della città, senza mai cercare visibilità. Cinque secoli dopo, la sua presenza resta un segno rilevante e profondo nel cuore di Roma, simbolo di speranza e consolazione per chiunque vi si rivolga.

Le colonne della chiesa sono state allestite da LIJOI – l ‘artigiano dei fiori.