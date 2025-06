Savino: “La Guardia di Finanza presidio insostituibile di legalità e sicurezza”

AgenPress. “Celebrare i 251 anni della Guardia di Finanza significa rendere onore a una delle istituzioni più solide, affidabili e moderne del nostro Paese, che ha saputo rinnovarsi rimanendo fedele alla propria missione: tutelare la legalità economica, garantire giustizia sociale e assicurare l’efficienza dell’azione pubblica”.

Lo ha detto il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, che questa mattina, presso il Salone d’Onore della caserma “Campo Marzio” di Trieste, è intervenuta alla cerimonia per il 251° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, organizzata dal Comando Regionale Friuli Venezia Giulia.

Nel suo intervento, il Sottosegretario ha evidenziato il contesto di crescente complessità in cui il Corpo è chiamato a operare: “Viviamo in un tempo in cui la difesa dei confini non è più solo fisica, ma economica, digitale, normativa. In questo scenario, la Guardia di Finanza è un baluardo che agisce con tempestività, precisione e competenza, tutelando risorse pubbliche, mercati, imprese e cittadini”.

“I dati parlano chiaro: oltre un milione di interventi e 100 mila indagini nei primi 17 mesi di attività del biennio 2024-2025. Un impegno – ha aggiunto – che si estende dal contrasto all’evasione fiscale alla lotta alla criminalità organizzata, dai traffici internazionali alla tutela della spesa pubblica e del Made in Italy”.

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo del Corpo in Friuli Venezia Giulia: “Una regione di confine e di dialogo, crocevia di flussi leciti e, talvolta, illeciti. Qui il lavoro della Guardia di Finanza assume un valore strategico: penso al controllo degli appalti, alla vigilanza sulla destinazione dei fondi europei, al presidio delle frontiere economiche dello Stato.”

Il Sottosegretario ha infine espresso un ringraziamento speciale al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che “celebra 60 anni di attività: “Una realtà di eccellenza che, anche in questa Regione, testimonia l’impegno silenzioso ma fondamentale del Corpo”.

“Dobbiamo essere fieri della professionalità che le Fiamme Gialle mettono ogni giorno al servizio del Paese – ha concluso Savino –. La Guardia di Finanza continuerà a rappresentare un punto fermo della nostra democrazia, con l’integrità dei suoi valori e la forza della sua missione.”