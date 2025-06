L’Ospedale Città di Aprilia amplia e aggiorna il proprio parco tecnologico: sistema digitale telecomandato e TC di ultima generazione

Tra i vantaggi: basse dosi di radiazioni, rapide scansioni e migliore qualità delle immagini

AgenPress. Grandi novità all’Ospedale Città di Aprilia: sono pienamente operativi sia il nuovo sistema digitale telecomandato che la nuova TC di ultima generazione, che rappresentano un importante passo avanti per il miglioramento della diagnostica e dell’assistenza ai pazienti. Grazie a queste innovative apparecchiature sarà possibile ottenere immagini di altissima qualità in tempi ridotti, migliorando così la precisione diagnostica e l’efficienza del servizio.

La nuova TC 128 strati rappresenta un’evoluzione significativa nel campo della tomografia computerizzata, combinando tecnologie avanzate con un’attenzione particolare alla sostenibilità economica e all’ottimizzazione del flusso di lavoro. Questo sistema TC è progettato per offrire immagini di alta qualità con una riduzione della dose di radiazioni, migliorando l’esperienza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.

Il Tunnel ampio ed il tavolo ergonomico garantiscono maggiore comfort per il paziente, riducendo l’ansia e facilitando l’acquisizione delle immagini.

Le Scansioni rapide riducono i tempi di esame garantendo migliore sicurezza per pazienti con protocolli personalizzabili per ogni esigenza clinica.

Per massimizzare le potenzialità della TC è stata integrata la workstation IntelliSpace, una piattaforma avanzata di visualizzazione e analisi delle immagini che una volta elaborate vengono fornite al Paziente su carta fotografica e nel supporto digitale, rendendo disponibile sul territorio una tecnologia avanzata, efficiente e sostenibile.

La novità più importante è rappresentata dalla possibilità di effettuare indagini Cardio TC di elevata qualità e di corredarle con un’analisi dettagliata delle arterie coronarie attraverso immagini ad alta risoluzione, offrendo una valutazione accurata di stenosi e placche aterosclerotiche.

“La nuova TC – dichiara Angelo Iannarelli, direttore dell’Unità Operativa di Diagnostica – offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore velocità di acquisizione delle immagini, una migliore qualità nella rilevazione di patologie complesse e una miglior modulazione della dose radiante con conseguente riduzione di radiazioni per i pazienti. Questo investimento tecnologico rappresenta un significativo progresso per l’ospedale e per l’intera comunità, garantendo un servizio più efficace con un consensuale ampliamento dell’offerta diagnostica. I software applicati di visualizzazione ed analisi delle immagini permetteranno inoltre di poter rispondere con maggior sicurezza e precisione ai quesiti diagnostici dei colleghi ospedalieri e dei medici del territorio. Il nuovo sistema digitale telecomandato, infine, permette di acquisire indagini dinamiche in real time ad alta risoluzione per lo studio funzionale del sistema gastro-intestinale. L’acquisto della nuova TC ha permesso, inoltre, di ottimizzare le apparecchiature ed aggiornare anche il parco tecnologico del Pronto Soccorso dove adesso è in funzione una TC 80 strati che permette di gestire qualsiasi evenienza in tempi brevi e in maniera ottimale. Questo nuovo assetto conferma l’attenzione che Lifenet Healthcare ripone nel garantire uno standard qualitativo elevato al servizio sanitario pubblico territoriale, distinguendosi nel panorama delle realtà private convenzionate.”

Gabriele Coppa, Direttore Generale dell’Ospedale Città di Aprilia, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo della nuova macchina: “L’implementazione di questa tecnologia all’avanguardia è un traguardo fondamentale per il nostro ospedale. Grazie a queste strumentazioni di ultima generazione, i nostri pazienti potranno beneficiare di diagnosi più rapide e accurate, con un miglioramento complessivo della qualità delle cure. È un segnale concreto del nostro impegno nel potenziare l’efficienza dei servizi sanitari e nell’offrire ai cittadini il meglio della tecnologia medica.”

L’ospedale di Aprilia continua così il proprio percorso di innovazione e potenziamento delle risorse diagnostiche, ponendosi come punto di riferimento per la sanità del territorio e confermando la propria missione di garantire cure sempre più avanzate e accessibili.