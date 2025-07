Smembrata cosca criminale tra Puglia e Basilicata. Romano (SIULP): “Un importante successo che premia l’incessante lavoro sviluppato dalle Forze di Polizia”

AgenPress. Dopo i 4 arresti di ieri, stamane, alle prime luci dell’alba, oltre 200 tra uomini e donne della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno sferrato un colpo definitivo ad una cosca di malviventi dediti al riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana, derivanti anche dalle rapine ai portavalori, con la connivenza di imprese operanti in Basilicata e Lombardia.

Nove persone arrestate su ordinanze emesse dal gip di Potenza su richiesta della Procura del capoluogo lucano. Eseguiti anche il sequestro del compendio aziendale di dieci società del valore di 170 milioni di euro e il sequestro preventivo di altri 10 milioni: “Esprimo il mio grande apprezzamento e plauso nei confronti del personale della Polizia di Stato direttamente impegnato ieri nell’operazione di arresto dei quattro banditi che avevano assaltato un furgone portavalori, e che stamane ha portato a numerosi arresti e sequestri nei confronti del sodalizio criminale che di essi, tra gli altri, si serviva per riciclare denaro. La reazione pronta ed immediata del personale di Polizia è la dimostrazione della piena funzionalità del modello in essere del controllo del territorio”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico: “Un successo operativo che mette in rilievo la grande capacità operativa dei colleghi e la loro incredibile professionalità. E’ grazie ad operazioni come questa che si rinsalda quel legame di fiducia e di vicinanza tra i cittadini e le Istituzioni, in particolare, la Polizia di Stato che quotidianamente è impegnata nell’attività di prevenzione e contrasto al crimine”.