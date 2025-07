Massimiliano Pierini (Rx Italia) a “l’Italia che abiteremo by Remind: “Comfort abitativo ed efficacia energetica al centro della transizione climatica”

AgenPress. Si è conclusa il 9 luglio 2025 la giornata di approfondimento dell’iniziativa “L’Italia che abiteremo by Remind” presso Palazzo Inail a Roma, un incontro che rappresenta un’importante occasione di confronto tra Rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni insieme a Imprenditori, Manager e Professionisti con l’obbiettivo di individuare linee guida e buone pratiche per il benessere e la sicurezza di Famiglie e Imprese; ciò al fine di favorire il processo di trasformazione degli stili di vita nei luoghi, spazi, territori e città in cui le Persone vivono, operano e transitano.

«Negli ultimi tempi le innovazioni nei sistemi e servizi per garantire il comfort abitativo e l’efficienza energetica degli edifici hanno ricevuto una spinta in avanti importante, pressate dai nuovi obiettivi obbligati e urgenti dettati dall’emergenza climatica». Lo ha dichiarato Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy, intervenendo all’iniziativa.

Pierini ha evidenziato come oggi sia possibile «progettare edifici con impatto ambientale prossimo allo zero, consentendo al settore delle costruzioni di raggiungere la neutralità climatica». A cambiare è stato anche il concetto stesso di comfort abitativo, che ha superato la sua originaria funzione di semplice protezione dagli agenti esterni: «Oggi è una visione complessa e multidimensionale del benessere all’interno di ogni ambiente».

Il comfort moderno – ha spiegato – è diventato «un equilibrio dinamico tra fattori fisici, tecnologici, ma anche psicologici e sociali». Cresce dunque l’attenzione per aspetti come «la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica, l’illuminazione e la salubrità», integrando neuroscienze, architettura e tecnologia per offrire ambienti che migliorino davvero la qualità della vita.

In questo scenario, RX Italy gioca un ruolo attivo. «In qualità di organizzatori di eventi fieristici – ha sottolineato Pierini – e in particolare con MCE – Mostra Convegno Expocomfort e la nuova arrivata HPT – Heat Pump Technologies, ci sentiamo coinvolti con un ruolo centrale e strategico nel promuovere e facilitare la transizione energetica nel nostro Paese e nel mondo». Le fiere, ha aggiunto, «sono piattaforme di incontro, confronto e aggiornamento per tutta la filiera delle tecnologie energetiche sostenibili, ma anche per utenti finali sempre più consapevoli e sensibilizzati».

L’Italia che abiteremo è organizzata e promossa da Remind, associazione delle buone pratiche dei settori produttivi della Nazione, e i contributi dei protagonisti dell’iniziativa andranno ad arricchire il “Libro bianco su Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione e Investimenti” messo a disposizione dei Decisori per le linee strategiche e le politiche industriali per la crescita dello Stato.

Paolo Crisafi Presidente di Remind: “Abitare non significa solo risiedere in uno spazio, ma prenderne parte. È costruire senso nei luoghi, generare relazioni, custodire memoria e futuro. È un gesto culturale, economico e sociale che implica cura, visione e responsabilità.

Significa valorizzare il patrimonio urbano e rurale, trasformare gli spazi in ambienti sani, sicuri, sostenibili, accessibili e connessi ai bisogni delle famiglie, delle imprese e delle comunità. Con l’iniziativa L’Italia che abiteremo, vogliamo contribuire a delineare politiche pubbliche e strategie industriali che, partendo dalle buone pratiche dei settori produttivi, guidino la trasformazione dell’Italia rendendola sempre più capace di offrire benessere e sicurezza a tutti i cittadini.”