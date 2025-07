Merz elogia Trump per l’importante iniziativa di fornire armi all’Ucraina

AgenPress. Il cancelliere Friedrich Merz ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la sua importante iniziativa di approvare la fornitura di ulteriori aiuti militari all’Ucraina e ha promesso il contributo decisivo della Germania.

“Il presidente Trump ha preso oggi un’importante iniziativa: gli Stati Uniti metteranno a disposizione dell’Ucraina armi su larga scala, a condizione che i partner europei le finanzino. Il presidente Trump e io ne abbiamo discusso più volte negli ultimi giorni. Gli ho assicurato che la Germania darà un contributo decisivo. Lo stiamo facendo nel nostro interesse. Questo aiuterà l’Ucraina a difendersi dal terrorismo dei bombardamenti russi. Solo così aumenterà la pressione su Mosca affinché finalmente negozi la pace. Stiamo finalmente dimostrando che stiamo collaborando come partner in materia di politica di sicurezza. Ora chiariremo rapidamente i dettagli ed è per questo che siamo in stretto contatto con i nostri partner”, ha scritto il Cancelliere in un post su “X”.