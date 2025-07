Pistorius (ministro della Difesa tedesco): “Accolgo con favore il nuovo sostegno militare degli Stati Uniti all’Ucraina”

AgenPress. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha accolto con favore il nuovo sostegno militare degli Stati Uniti all’Ucraina e ne ha giustificato i finanziamenti da parte degli europei, ma si è riservato di valutare se si tratti di un reale “cambiamento di politica” da parte di Washington.

“Questo resta da dimostrare, ma è fondamentale che i toni siano cambiati e che ora venga utilizzato un linguaggio più chiaro”, ha dichiarato Pistorius , aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “si è rivolto chiaramente al leader del Cremlino e ai paesi che lo sostengono”. Si è trattato di “un messaggio importante per l’Ucraina, ma anche per l’Europa nel suo complesso”, ha affermato, descrivendo la minaccia di sanzioni contro la Russia dopo un ultimatum di 50 giorni come “un importante passo avanti”.

Riguardo alle possibili forniture di armi da parte degli Stati Uniti, Pistorius ha affermato che durante il suo precedente incontro con il suo omologo statunitense Pete Hegseth, “è stata discussa l’intera gamma di opzioni”, e che era chiaro che sarebbero stati gli europei, non gli Stati Uniti, a pagare. “Questo ci è chiaro da tempo. Ma preferisco che gli Stati Uniti partecipino piuttosto che ne escano, anche solo perché hanno capacità produttive e possono fornire sistemi che noi non abbiamo. Ecco perché il messaggio è corretto”. I gruppi di lavoro di entrambe le parti si incontreranno “molto rapidamente” per raggiungere risultati concreti, ha aggiunto il ministro della Difesa tedesco.