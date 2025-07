Federalberghi: il 54,8% di chi resta a casa lo fa per mancanza di liquidità

AgenPress. Secondo Federalberghi se 36,1 milioni gli italiani trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, il 49,2% della popolazione non farà vacanze tra giugno e settembre e di questi il 54,8% resterà a casa per mancanza di liquidità.

“Il dato di Federalberghi, secondo il quale il 54,8% di chi resta a casa, non andrà in vacanza per mancanza di liquidità, è drammatico. Dipende certo e in primo luogo dagli stipendi che sono rimasti per troppi anni al palo, poi dal carovita che ha colpito anche le spese obbligate come quelle alimentari e le bollette di luce e gas, ma anche dalle vacanze che sono diventate troppo care per troppi italiani” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Al di là dei voli aerei, che ovviamente sono prenotati solo dalle famiglie che non hanno problemi ad arrivare a fine mese e che sono decollati, secondo l’ultimo dato Istat congiunturale di giugno, del 32,7%, quelli nazionali e del 5,8%, quelli intercontinentali, il problema è che anche si accontenterebbe di andare in un campeggio si è ritrovato un rincaro mensile del 15,7%. Le pensioni costano il 2,8% in più, per andare in piscina, in palestra o in uno stabilimento balneare si paga l’8,1% in più rispetto a giugno 2024, mentre i parchi di divertimento sono più cari dell’1,7%. Persino comperare un gelato costa il 4,6% in più rispetto allo scorso anno” conclude Dona.